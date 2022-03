Cote d'Ivoire: Lydia Ludic Talents 2022 - Brigitte Guirathé, J.M Tonga et Fiery Tié, dans la course

Avec l'artiste Joëlle Yédidia, l'équipe 9 porte le projet de l'Ong internationale mission d'amour. Pour ce concours savamment élaboré, les paroles écrites par la journaliste Brigitte Guirathé et portées par la voix suave de Joëlle Yédidia sont claires :

" Se lancer dans une mission d'amour, pour partager avec joie, le bonheur du jackpot. Sauver et protéger les enfants dont les mamans meurent en couches. C'est une chance offerte par Lydia Ludic et Francis Perez, pour donner aux enfants d'Afrique et du monde, la chance de grandir sereinement, dans un monde de paix et de bonheur partagé. Avec mission d'amour et Lydia Ludic, c'est possible ".

Dans le droit fil des exigences de cette haute compétition qui donne l'occasion au journaliste de se positionner comme parrain médiatique de l'artiste et de l'Ong inscrite par le journaliste, l'équipe 9 de cette compétition s'était rendue, samedi 19 mars dernier au siège de l'Ong de ces nouveaux nés orphelins.

Il s'agissait pour la journaliste de rendre compte de l'action menée ce jour par une structure donatrice. Il s'agissait notamment de la jeunesse adventiste venue ce jour offrir des cadeaux en vivres et non vivres. Cela, à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse dont la 10e édition de leur structure avait pour thème " Aimer les oubliés ".

La trentaine de petits orphelins de mère, avaient ainsi reçu plusieurs lots de vêtements ; boîtes de lait, sacs de riz, boîtes de confiseries, et cartons de couches. C'était en présence de tous les membres au complet de l'équipe 9 de la deuxième édition du jeu concours Lydia Ludic talents. Notons que le grand vainqueur de cette édition s'en ira avec la somme de deux millions de F Cfa, le deuxième gagnant avec la cagnotte d'un million de francs et le troisième, avec la somme de cinq cent mille sans compter pour chaque lauréat, plusieurs lots en nature ainsi que la somme de cinq cent mille francs pour chaque Ong des équipes lauréates. Après le vote en ligne du public et la promotion médiatique des travaux, le verdict du jury sera déterminant pour le choix des lauréats.