Cote d'Ivoire: Région de la Bagoué/Pérennisation des cantines scolaires - Le PAM offre un équipement agricole et du matériel roulant à deux villages

Dans le cadre de l'appui aux petits producteurs pour la pérennisation des cantines scolaires et la sensibilisation communautaire, le Programme alimentaire mondial (Pam) a procédé, jeudi dernier, dans le village de Maranama, à un don de portée sociale.

Il s'agit de trois motos destinées aux conseillers en charge des cantines scolaires de la zone de Maranama et d'une batteuse pour le décorticage au profit du groupement des femmes de Kantara. Et ce, pour leur production de riz afin d'appuyer la chaîne de valeur riz et renforcer les systèmes alimentaires locaux.

" Pourquoi demander la productivité ? Parce que le Pam ne fournit pas un repas entier. Or pour compléter un repas, il faut des produits frais et les femmes de la communauté excellent dans la culture maraîchère avec la production de carottes, d'aubergines, d'oignons et de patates. En 2025, la Côte d'Ivoire prendra le relais du programme d'alimentation scolaire en lieu et place du Pam et de tous les autres partenaires", a expliqué Ussama Osman, directeur-pays du Pam en Côte d'Ivoire.

Il a ensuite révélé que la Côte d'Ivoire est un exemple-phare en matière de cantine scolaire et que pour cette raison, des pays comme la Mauritanie et le Sud-Soudan sont venus s'inspirer du modèle ivoirien pour l'appliquer chez eux en vue d'améliorer la qualité de l'éducation.

Marraine de la cérémonie, la première responsable nationale de l'Education a affiché un satisfecit en ces termes : " les cantines scolaires contribuent, entre autres, à l'amélioration du taux de réussite, au maintien des enfants à l'école et à la diminution du taux d'abandon. Je salue l'excellence de la coopération entre le Pam et la Côte d'Ivoire", s'est félicitée Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Bien avant, Koné Karime au nom de la mutuelle de développement de Maranama, Konaté Massibiri et Koné Kpamougou, porte-paroles des femmes ainsi que Diarrassouba Fatoumata de l'école primaire publique de cette localité, ont exprimé leur reconnaissance au Pam et aux autorités ivoiriennes pour cet appui et tous les autres efforts conséquents pour la pérennisation des cantines scolaires.