Afrique: Coopération culturelle - Ivoiriens et Belges célèbrent 60 ans d'amitié à travers le spectacle et la danse

Maquis géants, podium aux couleurs des drapeaux de la Côte d'Ivoire et de la Belgique, stands de promotion et dégustation de bière et autres alcools des deux pays. Espace gastronomique offrant divers mets de la Belgique et de la Côte d'Ivoire, prestation d'artistes belges et ivoiriens. Battle danse entre des troupes des deux Etats, présence sur scène des artistes en vogue des deux pays à travers l'animation de Disc Jockers des deux nationalités, etc. Les ressortissants belges et luxembourgeois vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens se sont amusés, le 19 mars, à l'espace Laguna de Cocody.

C'était à l'occasion de la célébration de la première édition des festivités de la coopération culturelle entre les deux pays initiées par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise de Côte d'Ivoire (Beluci).

Pour cette grande première au bord de la lagune Ebrié, Karim Rajan, président de la Beluci n'a pas lésiné sur les moyens. Toutes les grandes brasseries ivoiriennes et belges étaient représentées, y compris les entreprises de promotion et de commercialisation de vin et autres boissons.

Tous ont permis aux nombreux diplomates, expatriés et invités ivoiriens de passer des moments de rêve avec les prestations des artistes tels que le beatmaker Yvess Deejay, Didi B du groupe Kiff no beat de la Côte d'Ivoire ; le doigté du célèbre violoniste belge, Renato Marquezl et de Dj Milo Savic, venus spécialement de la Belgique.

Pour le président de la Beluci, l'idée est de créer un brassage culturel entre les deux pays en faisant jouer sur la même scène leurs artistes, danseurs, et Disc Jockers. " C'est une battle de Dj et de danseurs des deux pays pour échanger parce que le rayonnement d'un pays ne se fait pas que par les relations économiques. Il se réalise mais aussi par la culture.

Comme c'est par la culture que les pays rayonnent, nous voulons faire rayonner celles de nos deux pays frères. C'est pourquoi, les frites belges côtoient l'attiéké ivoirien sur ce site ", se réjouit-il. Avant d'indiquer que le même évènement sera reproduit en Belgique avec les mêmes acteurs des deux pays pour permettre aussi à la culture ivoirienne de s'exporter sur le territoire belge.

Pour l'Ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer, il est nécessaire, au vu de la coopération de longue date entre les deux pays, que les relations soient élargies au niveau culturel. Parce que la culture unit les hommes et les femmes, permet de rassembler autour d'un idéal commun qui est la gaieté, l'ambiance.

Au-delà de la dimension gastronomique, Michael Wimmer a fait savoir que les relations ivoiro-belges sont très intenses et le seront davantage. Notamment à grâce au dernier voyage du Président Alassane Ouattara en Belgique où il a rencontré de nombreux opérateurs économiques.