Cote d'Ivoire: Éléphants / Matches amicaux - Déli Simon et Fousseny Coulibaly en renfort

Patrice Beaumelle a appelé deux joueurs en renfort en vue des matches de préparation contre la France (25mars) et l'Angleterre (29 mars). Déli Simon le défenseur d'Adana Démirspor en Turquie et Fousseny Coulibaly (Espérance de Tunis) vont remplacer Singo Wilfried et Traoré Hamed Junior qui sont blessés, a indiqué le communiqué de la Fif.

Présent à la Can 2021, où il a évolué en tant que titulaire dans la défense des Éléphants, Déli Simon n'était pas sur la liste de 25 joueurs de Patrice Beaumelle publiée vendredi dernier. Il va donc renforcer la défense ivoirienne aux côtés de Willy Boly (absent à la Can), Eric Bailly, Serge Aurier, Ghislain Konan et Kossounou Odilon. Quant à Wilfried Singo, c'est encore un autre rendez-vous manqué avec la sélection. Le joueur de Torino pourtant sur les papiers de l'entraîneur des Éléphants avait décliné sa participation à la Can 2021. Cette nouvelle absence pour blessure dit-on pourrait susciter des interrogations.

Au milieu de terrain, Patrice Beaumelle va devoir se passer cette fois des services d'un joueur présent à la Can 2021. Traoré Hamed Junior s'est également blessé. Présent sur l'aire de jeu samedi dernier avec son club Sassuolo , lors de la 30e journée de la Série A, il avait été remplacé à la 90e de jeu. C'est Fousseny Coulibaly, le milieu de terrain de l'Espérance de Tunis qui va tenter de combler son absence lors de ces deux regroupements.