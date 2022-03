Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Le MCDDI appelle ses militants à se faire enrôler

Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), à l'occasion de sa rentrée politique le 19 mars à Brazzaville, a invité ses militants et sympathisants à prendre massivement part aux opérations de révision des listes électorales.

La révision des listes électorales, en vue des élections législatives et locales de 2022, débute, sauf changement, le 4 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national. Une occasion pour le MCDDI de mobiliser toutes ses forces. " Le MCDDI se place en ordre de bataille, pour affronter les différentes échéances de juillet 2022. Notre parti est riche en valeurs.

Des femmes et hommes capables de prendre de la hauteur devant n'importe quels adversaires. Et avec cette discipline qui nous a toujours caractérisés et qu'il nous faut perpétrer, avec l'implication ardue de chacune et de chacun de ses militants, le MCDDI ne faillira pas ", a rappelé le président de ce parti de la majorité présidentielle, Euloge Landry Kolelas, précisant qu'aucun nuage n'éclipsera le soleil ardent.

Portant les valeurs de paix et de démocratie participative, le MCDDI a participé à la concertation politique du 3 au 5 mars à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette. " Dans un air de cohésion nationale, c'est le Congo qui a parlé au Congo, à Owando. A travers les débats très fructueux et les recommandations prises, il y a lieu de reconnaître, sans ambages, que notre gouvernance électorale a été renforcée ", a-t-il souligné.

Resté un peu en retrait de la vie politique à cause du deuil observé après la disparition du président de l'Union des démocrates humanistes Yuki, Guy Brice Parfait Kolelas, le 21 mars 2021, le MCDDI avait pris rendez-vous samedi dernier avec ses militants de Mfilou, septième arrondissement de Brazzaville. " Un regard dans le passé nous permet de nous rendre compte que nos égo et nos esprits de suffisance nous ont poussés à des divisions vaines. J'ai, peut-être, ma part de responsabilité dans ce qui aura beaucoup heurté des esprits, parmi les militants du MCDDI. Devant chacun, je fais mon mea-culpa, et appelle au ressaisissement de tous ceux qui veulent réellement participer à l'observation de l'idéal de Bernard Kolelas ", a fait savoir Euloge Landry Kolelas.

Selon lui, il est temps de sauver l'essentiel et de prendre la hauteur en se surpassant. Insistant sur les valeurs cardinales qu'incarne le MCDDI, à savoir l'amour du prochain, la solidarité, la concorde nationale et la paix, Euloge Landry Kolelas a rappelé que dans ce monde politique de plus en plus perturbé, le parti a besoin de la stabilité. S'adressant aux militants de Mfilou regroupés au sein d'une dynamique, il a salué leur retour au parti. " C'est un retour gagnant pour vous mes frères et sœurs et surtout pour le MCDDI, car ensemble nous irons plus loin encore. Ce retour constitue un acte de réconciliation qui se matérialisera par un congrès extraordinaire du MCDDI dans un futur proche ", a annoncé le président d'honneur de la dynamique.

Notons que cette rencontre a été une occasion pour le président de la Dynamique au sein du MCDDI, Davy Mpassi, de faire le bilan de cette organisation née d'un accord signé en octobre 2020 entre l'Association courant blanc pour la paix et le MCDDI. " Le bilan est positif en ce qu'elle a réalisé ses missions régaliennes. Au regard des échéances électorales qui pointent à l'horizon, la Dynamique au sein du MCDDI a opté pour le redoublement des efforts. Cependant, il sied de signaler que cet objectif ne pourrait être atteint qu'avec les efforts de tous et surtout avec la détermination de son président d'honneur ", a-t-il résumé.