Afrique: Matches RDC - Maroc - Des joueurs s'expriment sur leur convocation par Cuper

Le sélectionneur des Léopards, Hector Cuper, a convoqué vingt-huit joueurs pour les deux explications du barrage de la Coupe du monde Qatar 2022. Et certains d'entre eux ont choisi les réseaux sociaux pour s'exprimer.

La publication, le 19 mars, à Kinshasa de la liste des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) retenus pour la double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc en barrage de la Coupe du monde Qatar 2022, suscite plusieurs réactions et commentaires sur les réseaux sociaux.

Pour son retour en sélection après une longue absence, le milieu offensif de Konyaspor en Turquie, Paul-José Mpoku, a juste fait ce tweet : " A votre service " accompagné des mots d'amour pour le drapeau national et de remerciement. Le milieu relayeur Samuel Bastien, également retenu par le sélectionneur Hector Cuper, a tweeté : " Debout Congolais ", accompagné aussi du drapeau congolais et de l'inscription " #mwanamboka ". Arthur Masuaku a fait un tweet en anglais " Always proud to be called. Important games ahead " accompagné du drapeau et des inscriptions #leopardsfoot et #mwanamboka.

Buteur malgré la défaite de Brentford face à Leicester, le 20 mars, l'attaquant Yoane Wissa indiquait depuis le 18 mars sur son compte facebook : " I am ready " suivi du drapeau et de l'emoji du Léopard. Blessé, le latéral gauche Vital N'Simba de Clermont Foot en L1 France est cependant déterminé à rejoindre la tanière des Léopards à Kinshasa : " Je suis blessé à la main mais je serai bien présent. Je suis heureux et déterminé de faire mon retour en équipe nationale... ". " Heureux d'être de retour avec l'équipe nationale ", a pour sa part indiqué Merveille Bope Bokadi. Prêté par Galatasaray à Al Taawoun en Arabie saoudite, Christian Luyindama a été rappelé par Hector Cuper. " Pona ekolo ", a-t-il réagit en lingala (prêt pour la nation).

Consultant sur Canal Plus, Nabil Djellit a pour sa part écrit : " Belle liste. A ne pas sous-estimer ". Agent Fifa des joueurs et des matches, José Ntumba Ngandu n'est pas en reste sur l'équilibre de la liste. " Satisfait de la liste, à part l'absence de Nathan Idumba. Nous avons notre chance sur le terrain. Félicitations à Hervé Lomboto d'avoir bénéficié d'un accompagnement de trente joueurs en Égypte pour sa préparation. Bonne chance 00243. Unité d'esprit ", a-t-il dit.