Congo-Kinshasa: Diplomatie - Richard Okissi officiellement installé dans ses fonctions

La cérémonie d'investiture du premier consul honoraire de la République démocratique du Congo (RDC), dans les départements de Pointe-Noire, du Kouilou et du Niari, Richard Okissi, a eu lieu le 20 mars dans la ville côtière en présence des préfets de ces départements accompagnés d'autres autorités civiles et militaires.

Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Mouzoungou, a remercié les deux chefs d'Etat pour le choix porté sur la personne de Richard Okissi. Auss a-t-il signifié que sans vouloir rappeler les nombreux faits et actions menées en faveur des ressortissants de la RDC au Congo par ce dernier, il a dit qu'un bien fait n'est jamais perdu. " A mes compatriotes vivant dans les départements de Pointe-Noire, du Kouilou et du Niari, je vous demanderai simplement de vivre conformément aux lois et règlements qui régissent la République du Congo, car il est plus facile pour le consul d'intervenir pour un innocent qu'un coupable ", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Richard Okissi a expliqué que l'ouverture de ce consulat coïncide à la fois avec l'inauguration du siège qui l'abritera. Rendant hommage aux chefs d'Etat des deux pays pour leur politique panafricaine et l'éclat de leurs relations réciproques, il a souligné que la RDC est l'un des pays qui a une communauté plus importante au Congo.

"Depuis l'établissement des différentes frontières entre les deux Congo, et au regard de l'importance des activités économiques et autres, la communauté étrangère de la RDC vivants dans ces trois départements a toujours sollicité une grande attention de la part des autorités des deux Pays. Plus de 360 000 conteneurs destinés à la RDC passent par le port de Pointe-Noire et plus de 45% du trafic conteneurs transbordement de ce port ont pour destination la République démocratique du Congo. Ainsi, nous nous engageons à assumer avec dignité, honneur et loyauté ces nouvelles fonctions ", a-t-il indiqué.

Soulignons que l'ouverture de ce consul permettra aux ressortissants de la RDC vivant dans ces départements d'éviter le déplacement sur Brazzaville en vue de l'établissement de certains documents consulaires. Richard Okissi a été nommé à ces fonctions le 5 octobre dernier par les autorités gouvernementales de la RDC.