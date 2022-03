Afrique: Égalité du genre - Nassénéba Touré partage l'expérience ivoirienne à New York

Maria José da Fonseca Monteiro de Jésus, Secrétaire d'État à l'Égalité et l'Inclusion de la République du Timor-Leste, à la mission permanente de Côte d'Ivoire à New York, a accordé, le vendredi 18 mars 2022, une audience à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré.

Il s'est agi d'échanges de vues et d'expériences sur les politiques de l'égalité du genre ainsi que les progrès et défis en matière de promotion des droits des femmes et des filles.

La ministre Nassénéba Touré a relevé l'engagement du gouvernement ivoirien à mettre en œuvre le programme d'action de Beijing, notamment celui de l'égalité du genre, et mettre en relief quelques actions et mesures mises en œuvre pour parvenir, à terme, à la parité entre les hommes et les femmes.

Elle a pris note de la demande de soutien du gouvernement ivoirien à la candidature de celui du Timor-Leste en vue de son élection au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies pour la période 2024-2026.

Nassénéba Touré a, toutefois, indiqué que cette requête sera examinée par le gouvernement ivoirien à la lumière de l'excellence des relations qui existent entre les deux pays.