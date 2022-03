Madagascar: Gouvernement - Remaniement de l'ordre protocolaire

Le rang protocolaire des ministres a également fait l'objet d'un remaniement

Le rang protocolaire des ministres est modifié, tel qu'il est précisé par le décret du 16 mars 2022 relatif au dernier remaniement.

Trio de tête. De 31, l'effectif du gouvernement est passé à 30 membres. Ce qui devait arithmétiquement avancer d'une place le rang des ministres, quand bien même certains d'entre eux auraient plutôt reculé. Le trio de tête n'a pas subi de changement bien que les portefeuilles des Affaires étrangères et de la Justice aient changé de titulaires. Richard Randriamandrato et François Rakotozafy sont respectivement les numéros 2 et 3 du gouvernement. Le chef de la diplomatie malgache et le garde des Sceaux prennent rang après le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Léon Richard Rakotonirina qui reste le numéro Un après le Premier ministre.

Top 10. Le nouveau ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers occupe la place de numéro 4 alors que son prédécesseur se trouvait auparavant en 8ème position. Hajo Andrianainarivelo passait derrière Pierre Holder Ramaholimasy, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, Fanomezantsoa Rodellys et Edgard Razafindravahy. Après le remaniement, la ministre des Finances et de l'Économie reste le numéro 5 du gouvernement tandis que son collègue de la Sécurité publique a reculé d'une place au 7ème rang. Même topo pour le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation qui recule à la 8ème place. La ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, Gisèle Ranampy demeure à la 9ème place. Le top 10 est complété par le ministre du Tourisme. Joël Randriamandrato continue d'occuper le poste 10 dans l'équipe gouvernementale.

Bond en avant. Le ministre des Sports et de la Jeunesse fait un bond en avant en portant le dossard numéro 11 après avoir été à la 14ème place aux Transports et à la Météorologie. Le nouveau titulaire de ce département, Rolland Ranjatoelina occupe le siège numéro 16. Juste derrière le ministre de la Santé publique qui conserve le numéro 15. En revanche, la ministre de l'Artisanat et des Métiers Sophie Ratsiraka franchit deux marches en devenant numéro 22. La ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme gagne aussi un palier puisque Princia Soafilira trône désormais au 25ème rang.

Reléguée. L'autre femme ministre, Marie-Orléa Vina est reléguée à la 27ème place alors que son prédécesseur à l'Environnement et au Développement durable était placé en 12ème position. Un rang occupé aujourd'hui par la ministre de la Communication et de la Culture qui figurait auparavant en 16ème position. Pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala passe du 13ème au 14ème rang. Quant au ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, il est reconduit à la 17ème place après le remaniement de l'ordre protocolaire.

Critère. Force est de se demander sur la base de quel critère repose la modification de l'ordre protocolaire. Est-ce par rapport au ministère ou au ministre ? Sans parler du fait que le vice-ministre chargé de l'Élevage, le Dr. Raymond, prend rang après les deux Secrétaires d'État respectivement en charge de la Gendarmerie et des Nouvelles Villes et de l'Habitat. En plus de cela, Gérard Andriamanohisoa passe après le général Serge Gellé qui fermait auparavant la marche. Le SEG se trouvait au dernier rang protocolaire quand il n'avait pas encore une quatrième étoile.