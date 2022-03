Sénégal/Egypte: Diomansy Kamara revient sur la demi-finale de la CAN 2006

Dakar — Diomansy Kamara, l'ancien international sénégalais, n'imagine pas un arbitre ignorer délibérément une faute dans les matches de barrage qualificatifs à la Coupe du monde 2022 comme lors de la demi-finale ayant opposé l'Egypte au Sénégal (2-1), le 7 février 2006.

"Franchement, je ne crois pas possible de laisser passer de telles choses, je n'espère pas. En tout cas c'était tellement flagrant et avec la VAR et la surveillance sur les arbitres, franchement ce n'est plus possible", a déclaré Diomansy Kamara, ce lundi, à l'APS.

Appelé à revenir sur l'arbitrage de la demi-finale de la CAN 2006 où le Sénégal a été privé d'un penalty sur une faute commise sur lui, selon plusieurs observateurs avertis, Kamara indique que ça ne peut plus se passer maintenant.

"Plus de 15 ans après, je me rappelle de l'action, c'était tellement évident qu'aucun arbitre aujourd'hui, n'oserait fermer les yeux et il y a la VAR quand même", a précisé l'ancien attaquant des Lions.

Alors que l'Egypte menait par (2-1) grâce à un penalty transformé par Ahmad Hassan et un but d'Amr Zaky entré en cours de jeu à la place de Mido contre un but de Mamadou Niang, le Sénégal aurait dû bénéficier d'un penalty après une faute commise sur Diomansy Kamara.

L'arbitre du match, le Camerounais Raphaël Evehe Divine et ses assistants en avaient décidé autrement au grand étonnement des Pharaons et d'une bonne partie du public du stade International du Caire.

A quelques jours du match aller des play-offs qualificatifs à la Coupe du monde 2022 entre l'Egypte et le Sénégal, programmé vendredi à partir de 19h 30 GMT sur les mêmes lieux, Diomansy Kamara invite les Lions à se concentrer sur leur sujet.

"Nous aurons en face une équipe revancharde qui reste avoir en travers de la gorge ce titre perdu aux tirs aux buts", a-t-il dit, soulignant que contrairement à la finale de la CAN, le 6 février dernier, les Pharaons vont, sur la manche aller, ouvrir le jeu.

"Nous devons profiter du moindre espace et de la moindre occasion pour marquer et les mettre définitivement en difficulté", a-t-il par ailleurs ajouté.