Afrique: Football - Aubameyang, Guirassy, Oshimen, quel est le joueur africain de ce weekend ?

Ce lundi 21 mars 2021, Africatopsports vous propose de se replonger dans le week-end dernier, avec les trois internationaux africains, qui ont plus faire parler d'eux. Au programme, la grosse performance de Pierre Emerick-Aubameyang, face au Real Madrid, (Barcelone), Serhou Guirassy, qui a régalé avec Rennes et Victor Oshimen, auteur d'un doublé avec Naples. Parmi ces trois joueurs, lequel aura le plus brillé ce week-end ?

Aubameyang, double buteur pour son premier Classico:

Recruté dans les ultimes secondes du mercato par le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang est tout feu tout flamme. Pour son premier Classico Real-Barcelone, il a inscrit un doublé, à Bernabeu. D'abord, à la 29' et ensuite à la 51'. Une performance XXL qui réjouit surement le nouveau coach Catalan Xavi Hernandez. Avec ce doublé, l'international gabonais compte 7 buts en Liga et 2 en Europa League. Le déménagement de l'Angleterre, lui aura donc fait du bien.

Serhou Guirassy a vu triple avec Rennes:

Son nom n'est pas le plus clinquant du championnat français et pourtant, il commence à faire vivre des cauchemars, à quelques défenses de Ligue 1. Et ce ne sont pas les défenseurs de Metz, qui diront le contraire. L'international guinéen Serhou Guirassy, a simplement été magistral, ce weekend. Il a inscrit 3 buts et contribué à la victoire de Rennes, sur le score de 6 buts à 1. Une véritable correction infligée aux Messins.

Naples pourra dire merci à Victor Oshimen:

Le Nigérian est définitivement installé, dans cette équipe napolitaine. Titulaire indiscutable, il a encore prouvé à son entraineur qu'il mérite cette confiance. Victor Oshimen a d'abord égalisé (52') avant de donner la victoire à son équipe, à la 63' face à l'Udinese. Naples est 2e au classement, avec 63 points.