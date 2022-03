Sénégal: BRVM - Hausse hebdomadaire de 0,06 point de pourcentage du rendement moyen du marché

Le rendement moyen de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une hausse de 0,06 point de pourcentage au terme de la semaine du 14 au 18 mars 2022, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de Gestion d'intermédiation (SGI) CGF Bourse.

Ce rendement moyen du marché s'est établi à 5,50% à la fin de la semaine du 18 mars contre 5,44% à la fin de la semaine du 14 mars.

Quant au Price Earning Ratio (PER)du marché, la publication de CGF Bourse signale qu'il a connu une baisse, passant de 13,37 le 14 mars 2022 à 13,18 le 18 mars.

Une baisse de 0,09% est aussi notée concernant la capitalisation boursière globale à 13 963 milliards de FCFA contre 13 975 milliards de FCFA le 14 mars 2022.

La plus forte hausse hebdomadaire de cours est réalisée par Servair Côte d'Ivoire avec +13,71%. <<L'action de la société Servair Abidjan, spécialisée dans l'avitaillement des avions, a relevé la tête de l'eau sur les trois dernières séances de la semaine, enregistrant un important accroissement de +13% entre le 15 mars (1 615 FCFA) et le 18 mars (1 825 FCFA)>>, analyse CGF Bourse. Selon toujours cette SGI, la performance du titre s'explique d'une part par la dynamique du nombre de transactions qui passe de 41 la semaine dernière contre 50 cette semaine et d'autre part par la hausse de plus de 85% du nombre de passagers entre 2020 et 2021 en lien avec la réouverture des frontières aériennes.

Quant à la plus forte baisse hebdomadaire de cours, elle est réalisée par SETAO Côte d'Ivoire avec -14,11%. Selon CGF Bourse, les chiffres enregistrés au 3ème trimestre 2021 par la filiale du groupe Bouygues, spécialisée dans le conseil et l'ingénierie BTP, ne permettent pas encore de restaurer la pleine confiance sur le dossier. On note une forte baisse du volume de titres transigés cette semaine (9 120 titres échangés) en comparaison avec le volume enregistré la semaine précédente (15 450 titres échangés). <<Après un rebond rapide en début de semaine, le titre a vu sa valorisation reculer de plus de 17% entre le 15 mars (1 700 FCFA) et le 18 mars (1 400 FCFA)>>, note CGF Bourse.

Le compartiment obligataire du marché financier sous régional a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 7 519 milliards FCFA au 18 mars contre 7 518 milliards FCFA au 11 mars, quasiment à l'équilibre.

Au terme de la semaine du 18 mars, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 6,89 milliards de FCFA contre 9,85 milliards de FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 30%. Selon la revue de CGF Bourse, les transactions du marché portent principalement sur la transaction de 300 000 titres réalisée le 17 mars pour un montant global de 3,01 milliards FCFA sur l'emprunt obligataire du trésor public de la Côte d'Ivoire dénommé " TPCI.O67-TPCI 5,90% 2021-2036 ". La valeur transigée sur ce titre représente 45% de l'ensemble des volumes transigés.

Sur la période du 14 au 18 mars 2022, les Etats membres de l'UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d'un montant de 120 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 275,85 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 233,2%. Les émetteurs ont retenu un montant de 101,42 milliards FCFA soit un taux d'absorption de 36,2%. L'émission la plus prisée de la semaine, selon CGF Bourse, a été celle des Obligations Assimilables du Trésor du TOGO avec un taux de couverture de 346,9% pour un montant global proposé de 104,1 milliards FCFA.