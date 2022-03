Algérie: "Enrico Mattei et l'Algérie, un ami inoubliable" publié en Algérie

Alger — "Enrico Mattei et l'Algérie, un ami inoubliable (1962-2022)", un recueil de témoignages et de documents d'archives sur le militant anticolonialiste et industriel italien, vient de paraître en Algérie.

Imprimé en Algérie pour le compte de l'Ambassade d'Italie aux éditions Barzakh, l'ouvrage a été réalisé par le soutien et la collaboration de l'Archive historique de l'Eni, l'entreprise italienne des hydrocarbures, dans le cadre des initiatives commémoratives du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance de l'Algérie et l'établissement des relations diplomatiques avec l'Italie.

Traduit de l'Italien vers le Français et l'Arabe, l'ouvrage s'appuie sur des documents d'archives dont des écrits, articles de presse et photos, le livre retrace les "liens d'amitié historiques et profonds entre Enrico Mattei, l'Algérie et l'Italie".

"Enrico Mattei et l'Algérie, un ami inoubliable" recueille les interventions d'hommes politiques notamment le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, et le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, en plus des témoignages de Alessandro Aresu, auteur et essayiste, et de Bruna Bagnato, professeure d'Histoire des relations internationales à l'université de Florence et auteure de "L'Italie et la guerre d'Algérie 1954-1962".

L'ouvrage est illustré également par une galerie de photos, écrits et articles d'archive, consacrés notamment au soutien d'Enrico Mattei au combat des Algériens pour l'indépendance en plus de documents historiques et diplomatiques italiens.

"Enrico Mattei et l'Algérie: Un ami inoubliable (1962-2022)" sera présenté au 25e Salon international du livre d'Alger (Sila) qui accueille l'Italie en invitée d'honneur.

Le 25e Sila ouvre ses portes, du 24 mars au 1er avril, après deux ans d'absence pour cause de pandémie de Covid-19.