Seychelles: Lancement du sommet Ocean Race aux Seychelles - Proposition de la déclaration universelle des droits de l'océan

Les travaux visant à établir une déclaration universelle des droits de l'océan ont débuté aux Seychelles lors d'un sommet Ocean Race qui s'est tenu lundi à l'hôtel Eden Bleu.

L'Ocean Race Summit Seychelles, qui fait partie d'une série de 12 courses, a été organisée par The Ocean Race en collaboration avec la Fondation Danny Faure, créée par l'ancien président des Seychelles, qui a dirigé le pays entre octobre 2016 et octobre 2020. Le sommet abordera le manque de gouvernance et de protection des océans et établira des instances où l'océan devrait avoir un ensemble de droits.

L'un des événements de voile les plus difficiles au monde, l'Ocean Race, voit les élites du monde de la voile s'affronter dans un marathon de neuf mois traversant quatre océans et autour de cinq continents.

Première du genre, la déclaration vise à créer un effort collectif mondial pour la protection des océans. Il soulignera la valeur et les droits de l'océan en veillant à sa protection. La déclaration vise également à garantir que toute activité menée dans les des océans du monde soit réalisée de manière durable.

Un membre du conseil de la Fondation Danny Faure, Alain de Commarmond, a déclaré à la presse qu'à travers Ocean Race, les pays où se tiennent ces sommets, deviendront des champions qui feront avancer l'agenda.

"A la suite du sommet, des travaux seront menés sur un document qui sera éventuellement soumis. Si tout se passe bien, la première soumission aura lieu en septembre de cette année à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce sera la première phase", a déclaré M. de Commarmond.

Selon les organisateurs de l'initiative, pour que les droits sur les océans soient atteints, il est nécessaire que l'idée soit adoptée au niveau mondial. En rassemblant le soutien de décideurs clés et de défenseurs de l'océan partout dans le monde, l'Ocean Race travaille dans ce sens.

Le président d'Ocean Race, Richard Brisius, a souligné dans son allocution qu'il est nécessaire d'améliorer la gouvernance et la gestion de l'océan qui "permettra à l'océan de prospérer et permettra une économie bleue durable pour nous tous et nos générations futures".

La Fondation Danny Faure a également annoncé le développement d'une nouvelle initiative régionale - l'Initiative pour la résilience et la prospérité de l'océan Indien occidental.

Première du genre à l'échelle mondiale, l'initiative vise à assurer le développement durable des océans ainsi qu'une gestion et une protection fondées sur la science dans la région.

"C'est une initiative sur laquelle la fondation travaille avec ses partenaires - la mission Nekton et le gouvernement des Seychelles. Tout comme des efforts sont déployés au niveau mondial, nous, à la fondation, avons travaillé sur un concept pour couvrir l'ouest de l'océan Indien, couvrant les pays d'Afrique de l'Est et les îles de la Commission de l'océan Indien afin d'avoir une politique régionale pour l'océan ", a déclaré M. de Commarmond.

L'initiative a été adoptée par les pays de la région en novembre 2021 lors d'une réunion régionale. La fondation, avec ses partenaires, a actuellement besoin de lever des fonds et de rechercher des partenariats pour obtenir les financements nécessaires au démarrage de certaines des activités prévues.

Au cours du sommet, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'océan, Peter Thomson, a transmis le bâton de la nature, symbole de Relay4Nature, au président des Seychelles, Wavel Ramkalawan. C'était un symbole du lien entre les problèmes affectant la planète et les solutions collaboratives nécessaires.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, se sont engagées à continuer à promouvoir l'agenda océanique en mettant en place des politiques qui aborderont la gouvernance des océans au profit des habitants de la nation insulaire et du monde.