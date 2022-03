Algérie: Arkab examine avec l'ambassadeur chinois les relations de coopération dans le domaine énergétique

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur chinois en Algérie Li Lianhe, avec lequel il a examiné les relations de coopération bilatérale dans le domaine énergétique, selon un communiqué du ministère.

Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales "excellentes" dans le domaine énergétique, saluant "la coopération étroite et la coordination permanente entre l'Algérie et la Chine dans le domaine de l'énergie et des mines dans l'intérêt des deux pays amis", précise la même source.

Il a été évoqué durant cette rencontre les projets en cours en Algérie dans le domaine énergétique et avec le Groupe Sonatrach et les opportunités futures d'investissement et de partenariats notamment l'exploration, la production des hydrocarbures, la prospection minière, les matières rares et la transformation des minerais.

L'ambassadeur chinois s'est dit satisfait des résultats réalisés dans le cadre de l'accord de partenariat liant l'Algérie et la Chine, et convaincu de la poursuite de cette coopération.

Il a exprimé ses remerciements pour les facilitations accordées par le ministre et le ministère de l'Energie en vue de renforcer la coopération algéro-chinoise.

Les deux parties ont fait part de leurs aspirations à réaliser davantage de rapprochement et de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines au mieux des intérêts communs et mutuels des deux pays, conclut le communiqué. (APS)