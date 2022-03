Algérie: Signature d'un accord entre les ministères des Affaires religieuses et de la Transition énergétique

Alger — Les ministères des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Transition énergétique et des Energies renouvelables ont signé lundi à Alger un accord de coopération visant à "développer l'utilisation des énergies renouvelables" dans les différents établissements d'enseignement coranique et les structures religieuses en Algérie.

Signé par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables Benatou Ziane, l'accord a pour objectif le "développement de l'utilisation des énergies renouvelables dans les différentes structures d'enseignement coranique, dont les écoles coraniques, les Zaouia, les instituts de formation spécialisés et les mosquées, ainsi que les centres culturels islamiques à travers toutes les wilayas du pays".

S'exprimant à l'occasion, M. Belmehdi a indiqué que "la généralisation de l'utilisation de ce mode énergétique dans les structures du secteur n'est pas une nouveauté, en ce sens qu'il s'agit d'une démarche traduisant la volonté du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs d'appliquer le plan d'action du gouvernement et de mettre en œuvre le programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui vise à généraliser les utilisations des énergies renouvelables dans tous les domaines".

Il a rappelé, à cet égard, que de nombreux points ont été introduits dans le dossier des plans types de construction des mosquées, dont la prise en compte de l'utilisation de mécanismes d'économie d'énergie, en coordination avec le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

De son côté, M. Benatou a rappelé que son ministère "collabore avec plusieurs secteurs", relevant que l'accord signé aujourd'hui avec le département des Affaires religieuses fait suite à l'expérience menée au niveau de la mosquée verte de Sidi Abdellah (Alger).

Il a souligné, en outre, que l'importance de cet accord réside dans la mise en place d'un plan d'action pour la sensibilisation des citoyens à l'impératif d'éviter le gaspillage d'énergie.

La signature de cet accord intervient aussi dans une étape importante en matière de consommation énergétique, en ce sens que le monde enregistre aujourd'hui l'épuisement du carburant fossile accompagné de changements climatiques poussant à recourir aux énergies renouvelables".

M.Benatou a évoqué, dans ce sens, "le lancement de l'opération de généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables à travers les mosquées de la Républiques dont celles existantes au niveau des zones enclavées", affirmant que "l'accord signé ce jour couvre l'éclairage intelligent et les équipements économiques" .