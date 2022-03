Sénégal: Termes de l'échange - Un repli de 0,99% noté en janvier 2022

Dans son Indice mensuel des prix du commerce extérieur, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), relève une détérioration des termes de l'échange.

Selon l'Ansd, les termes de l'échange sont ressortis à 0,99 en janvier 2022 contre 1,00 au mois précédent. Ce repli est lié au fléchissement des termes de l'échange des " produits des industries alimentaires " (0,82), des " papiers et applications " (0,85), des " chaussures, coiffures " (0,87) et des " machines et appareils " (0,92).

Par contre, ajoute la publication de l'Ansd, les termes de l'échange des " peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières " (2,62) et des " graisses et huiles animales ou végétales " (1,78) ont atténué la baisse de la compétitivité des produits échangés en janvier 2022.