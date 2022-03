Sahara Occidental: La position de Madrid, un sérieux coup à la crédibilité de l'Espagne

Chahid El-Hafedh — Le ministre, conseiller à la présidence de la République sahraouie, Bashir Mustafa al-Sayed, a affirmé lundi que la position "unilatérale" du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental est un "comportement isolé" qui porte "un sérieux coup" à la crédibilité de l'Espagne et constitue une "nouvelle trahison" envers les peuples sahraoui et espagnol.

Ce brusque revirement de position sur le dossier sahraoui, dénoncé par l'ensemble des forces politiques et la société civile espagnoles, "dénote le reniement de (Pedro) Sanchez de sa position initiale, du droit international et de la légalité internationale", a déclaré à l'APS, Bashir Mustafa al-Sayed.

Dans ce contexte, le ministre sahraoui et membre du secrétariat national du Front Polisario a précisé que la nouvelle position du chef du gouvernement espagnol, qui contredit toutes ses déclarations précédentes sur son "attachement" à la légitimité internationale et au cadre international pour achever la décolonisation du Sahara occidental et son soutien aux efforts de l'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, "est contre la logique et contre la position du reste de la coalition gouvernementale".

Il s'agit aussi, a-t-il poursuivi, d'"un coup sans précédent porté au consensus des forces politiques et de la société civile espagnole".

Ainsi, a tenu à préciser également le responsable sahraoui, la position de Sanchez "ne peut être qu'une position unilatérale et un comportement isolé, qui porte un sérieux coup à la crédibilité de l'Espagne en la classant avec +le groupe des gouvernements sans principes et prêts à toutes les compromissions+".

Le responsable sahraoui a également attribué ce changement de position du gouvernement espagnol à "la lâcheté et la capitulation devant de simples analyses médiatiques et des dangers imaginaires émanant de l'alliance du mal Maroc/entité sioniste".

Quant à la possibilité de Madrid de revenir sur sa position actuelle, Bashir Mustafa al-Sayed a déclaré que "le gouvernement espagnol peut se rétracter et corriger son erreur si les Sahraouis poursuivent leur combat et continuent à travailler avec les forces politiques espagnoles et les partis de la coalition gouvernementale dans l'intérêt de la cause sahraouie".