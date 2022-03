Congo-Kinshasa: Covid-19 en RDC - le Bas-Uélé se lance à son tour dans la campagne de vaccination

Actualité

*C'est la semaine dernière que la province du Bas-Uélé s'est lancée à son tour dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le coup d'envoi a été donné à Buta, chef-lieu de la province où trois sites ont été ouverts. Le Programme élargi de vaccination, antenne locale, a l'ambition de vacciner 43% de la population cible d'ici la fin de ce mois. Ce qui est une gageure, étant donné la réticence observée au sein de cette population.

**Sans transition, allons en Afrique, le nombre de cas de Covid-19 dans le continent noir a atteint 11,29 millions, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), cité par l'Agence congolaise de presse (ACP) dans son bulletin du vendredi 18 mars. Le nombre de décès quant à lui s'élève à 250 mille 437 contre 10 millions 565 mille 882 patients guéris, indique la même source. L'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et la Libye sont parmi les pays du continent qui comptent le plus grand nombre de cas.

***Enfin, en France, près de 3 200 classes ont été fermées la semaine dernière à cause du Covid-19 et plus de 52 000 élèves ont été déclarés contaminés. Alors que l'essentiel des restrictions sanitaires ont été levées il y a une semaine, la cinquième vague liée au variant Omicron inquiète à nouveau ce pays de l'Union européenne.

Question

Les enfants doivent-ils porter un masque à la maison ?

Tout enfant qui présente des symptômes évocateurs de Covid-19 doit porter un masque médical, tant que celui-ci peut être toléré. Il convient de placer l'enfant en isolement et de consulter un médecin dès qu'il commence à se sentir mal, même si les symptômes sont bénins. Les membres de la famille ou les personnes qui s'occupent de l'enfant malade et qui se tiennent à une distance de moins d'un mètre de l'enfant malade à la maison doivent également porter un masque.

Action de partenaire

En rapport avec la campagne de vaccination lancée à Buta, dans le Bas-Uélé, le partenaire c'est le Dr. Joachim Kumbonyeki, médecin coordonnateur provincial du Programme élargi de vaccination.

Promo

