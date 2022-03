Congo-Brazzaville: Basketball - Les arbitres et les OTM formés

Après les entraîneurs, la Ligue départementale de basketball de Brazzaville (LDBB) a lancé, dans la foulée, le stage des arbitres et les officiels de table de marque communément appelés les " OTM ".

Le premier vice-président de la Ligue départementale de basketball de Brazzaville s'est réjoui de l'organisation de la formation qui s'est achevée le 19 mars au gymnase d'Ornano. Les dirigeants de la LDBB, a-t-il dit, investissent beaucoup dans la formation pour gagner le pari du développement du basketball congolais. Le challenge de la ligue étant celui d'aller vers l'excellence, Claude Koulengana a exhorté les stagiaires à mettre en pratique les enseignements reçus sur le terrain. " Dans quelques jours, vous allez vous retrouver sur le terrain pour mettre en pratique les notions que vous avez acquises. Là aussi vous serez jugés aux résultats ", a-t-il indiqué.

Pendant quatre jours, les arbitres et les OTM ont approfondi leurs connaissances, notamment sur les règles de jeu, la mécanique d'arbitrage à deux et à trois, le rôle des commissaires arbitres et OTM ainsi que la psychologie d'arbitrage. Ils ont appris comment on peut remplir une fiche, un travail administratif pour les OTM.

Après avoir beaucoup appris et échangé avec les experts, les arbitres et les OTM se disent prêts à relever ce défi lors des matches des championnats départementaux repoussés au 26 mars à cause du non-paiement des droits d'engagements et le non-renouvellement des licences préalables indispensables à la reprise. " Nous avons voulu mettre à bon escient ce que nous avons appris lors des matches des championnats. J'ai envie de donner ce que j'ai appris. Ce que nous avons appris, nous ne voulons pas le garder pour nous ", a expliqué Julien Philippe Mvouo.

Il a salué la vision de la Ligue de Brazzaville qui consiste à mettre l'accent sur la formation. " Le plus grand investissement dans le sport, c'est l'investissement humain. Quand on investit sur l'humain, on a toujours les résultats. Autant nous serons formés, autant notre championnat prendra de la hauteur. Autant nous allons avoir des joueurs de qualité puisque tout part de nous car, si nous sommes des piètres arbitres, nous aurons aussi des piètres joueurs ", a-t-il insisté. Au cours des championnats, a assuré Norbert Banzouzi, le directeur du stage, " les arbitres pourront être appélés par rapport à ce qui a été observé pour essayer de rectifier le tir ".