Algérie/Cameroun: Barrages Mondial 2022 - Riyad Mahrez - " On s'en fout de Japoma "

L'Algérie va affronter le Cameroun, vendredi prochain, pour le compte du match aller des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Une partie de la délégation algérienne, s'est envolée, ce lundi matin, vers Malabo, en marge du stage préparatif, précédant la double confrontation contre le Cameroun. Riyad Mahrez et ses coequipiers devront disputer ce match, au stade Japoma de Douala. A l'aéroport de la capitale de la Guinée Equatoriale, pays limitrophe du Cameroun, Riyad Mahrez s'est exprimé sur la rencontre de vendredi.

" On vient ici pour faire un bon match. On va tout donner ", a dit le capitaine de l'équipe d'Algérie, à Ennahar TV. Interrogé sur l'obstacle de la pelouse du stade Japoma où les Verts ont mordu la poussière lors de la CAN 2021, en janvier dernier, Riyad Mahrez a répondu sans détours : " On s'en fout de Japoma, l'essentiel est ce qu'on soit bien. On veut aller en Coupe du Monde ". Le match aller est prévu vendredi 25 mars, sur la pelouse du stade Japoma à Doula et le match retour le 29 mars à Blida.