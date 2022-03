Afrique: Barrages Mondial 2022 / Djamel Belmadi - " Il faut se qualifier, sans se soucier ni du terrain ni de l'arbitre "

Avant le départ d'une partie de la délégation algérienne vers Malabo pour le stage, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi a tenu, à rassurer les fans des Verts.

La sélection algérienne de football est rentrée en stage lundi à quelques jours de son match contre le Cameroun comptant pour les barrages du Mondial 2022. Bien avant le départ d'une partie de la délégation, le tacticien algérien est revenu sur ses choix. " En une semaine, on jouera deux matches. Il n'y a pas de temps à perdre.

afLes joueurs sélectionnés savent qu'on leur fait confiance, ils sont chargés, ils ont la lourde responsabilité de qualifier notre pays en Coupe du Monde. C'est la meilleure des démonstrations de confiance qu'on peut avoir envers les joueurs ", a-t-il déclaré. Le sélectionneur a également saisi l'occasion pour motiver Riyad Mahrez et ses coéquipiers pour une qualification à la Coupe du Monde prochaine.

" C'est peut-être notre dernière occasion de disputer un mondial tous les quatre ans et avec ce nombre d'équipes. Bientôt, ce sera un mondial " Low Cost ", tous les deux ans et avec beaucoup plus d'équipes. Ce sera un mondial d'une valeur moins forte ", a-t-il laissé entendre. Deux mois après leur départ du Cameroun, les Algériens y retournent pour affronter les hommes de Rigobert Song à Japoma. Malgré les conditions peu favorables d'après les Guerriers du Désert, Djamel Belmadi est optimiste. " Je suis content (par rapport au retour à Japoma, ndlr).

On a beaucoup perdu dans ce stade-là. C'est là où on veut renaître. On ne cherche plus de situations défavorables. Tout simplement, il faut se qualifier, sans se soucier ni du terrain ni de l'arbitre [... ] Il y a de l'enthousiasme et de l'envie de se qualifier ", a rassuré l'entraineur de 45 ans. En rappel, les deux nations se donnent rendez-vous les 25 et 29 mars prochains dans le cadre des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022.