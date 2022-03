Madagascar: Région Diana - Retour du calvaire enduré par les usagers sur la RN6

C'est la galère, depuis deux ans pour les usagers, de la RN6. Mais depuis les intempéries de ces deux derniers mois, surtout entre Ambanja et Antsiranana, la route ne mérite plus son nom.

La route nationale N°6 est complètement en piteux état. Ces deux dernières années, les usagers, notamment sur le tronçon qui relie Ambanja à Antsiranana, se plaignent de la galère sur cet axe. Mais à l'heure actuelle, l'ensemble de la route est abîmée, surtout sur plusieurs portions à Ambondromamy, Antsohihy, Ambanja, Ambilobe... Le gouvernement se focalise plus sur la portion de route entre Ambanja et Antsiranana, car elle est la plus touchée, et le début des grands travaux est très attendu. Or, pour y parvenir, il faudra parcourir tout cet axe qui se dégrade de jour comme de nuit.

En effet, à la suite des fortes pluies et des récents cyclones, la RN6 est découpée en morceaux. Chaque semaine, les usagers s'attendent à une coupure. Des parties sont bloquées et marquées de déviations ici et là, les ponts sont détruits, les nids de poule pullulent. D'une part, la route endommagée n'a pas connu de réparation ; de l'autre, celle qui a déjà obtenu un financement ne débute toujours pas. Conclusion, la dégradation empire. Tout au long de la RN6, il n'existe plus qu'une toute petite fraction où les voitures peuvent rouler à plus de 80 km/h. Tout a débuté à Ambilobe, suivi par Ambanja, la semaine passée à Mahilaka, puis à Ambondromamy, et dimanche, il y a eu aussi une perturbation 5km avant l'entrée à Ambilobe... Sans compter de petites coupures qui bloquent les voitures...

Dans toute cette histoire, le sort des voyageurs, des transporteurs et usagers de la RN6 s'aggrave. Parcours du combattant, galère, véritable calvaire... figurent parmi les qualificatifs utilisés par les usagers pour illustrer l'état lamentable de cet axe routier. Une " route " sur laquelle de multiples coupures de la circulation ont été enregistrées ces deux derniers mois.

Marchandises abimées

Ainsi, les conducteurs et les propriétaires de voitures se plaignent des pannes de voiture et du coût élevé des pièces détachées. De leur côté, les passagers se sentent lésés par la hausse du coût du transport, qu'il s'agisse de marchandises ou de personnes.

Les commerçants se plaignent également des pertes qu'ils subissent, car ils paient des frais élevés, mais en raison des fermetures de routes, les marchandises pourrissent ou sont endommagées et doivent être jetées. Il existe également des passagers qui n'ont plus de provisions quand ils sont bloqués sur la route. Pire, des malades perdent leur vie.

Comme il n'est plus à prouver que la dégradation de la route est antiéconomique, freine le développement, la région Diana a pris l'initiative de réparer, tout au moins provisoirement la partie sur le village de Mahilaka, à 25km au sud d'Ambanja afin de remettre en bonne voie la circulation. " Nous avons fait une priorité de la réparation provisoire de ce tronçon pour soulager les souffrances des usagers, renforcer les échanges commerciaux et l'intégration régionale", déclaré le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky, lors de son déplacement à Ambanja.

Jusqu'à présent, tout le monde et surtout les usagers de la RN6 ont hâte de voir le début des grands travaux de l'entreprise Colas sur ce tronçon de route. Des campements sont repérés ça et là avec de nombreux engins et équipements, mais ils n'interviennent que sur de petits travaux, surtout sur les chemins qui mènent à la carrière. Les observateurs se demandent même si le financement de l'Union Européenne ne serait pas à nouveau bloqué à cause de la situation en Ukraine.