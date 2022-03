Madagascar: Gouvernement - L'AVI place deux ministres

Après une période de grogne, le parti AVI obtient deux sièges au sein du gouvernement. Cela ne garantit, cependant, pas un soutien indéfectible au président, par tous les membres du parti en 2023.

Satisfaction. C'est que Norbert Lala Ratsiraho-nana, président national du parti "Asa vita no ifampitsarana" (AVI), a affirmé, samedi. Après de multiples appels du pied, les Jaunes et bleus ont finalement obtenu des sièges au sein du gouvernement.

Cette satisfaction quant à la présence de son parti au sein de la team gouvernementale, le boss de l'AVI l'a affirmé durant une journée de reboisement du côté de Behenjy. "Le président de la République nous a visiblement entendus, puisque l'AVI a deux ministres au sein du gouvernement", déclare-t-il. Selon ses dires, il s'agit de Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, et Herindrainy Olivier Rakotomalala, ministre des Mines et des ressources stratégiques.

En septembre et octobre, dans le cadre d'une tournée de redynamisation de sa base politique, le parti AVI a mis un coup de pression sur le chef de l'État. Norbert Lala Ratsirahonana et les membres du bureau politique des Jaunes et bleus avaient alors martelé que l'AVI est le seul membre de la coallition présidentielle a ne pas avoir de représentant au sein du gouvernement. Un autre message martelé durant ces tournées politiques est que le parti compte soutenir un candidat à la prochaine élection présidentielle. Ceci tout en laissant entendre que ce ne sera pas forcément le président sortant.

Soutien à la présidentielle

Ce que le parti "Asa vita no ifampitsarana", considère comme une anomalie, est donc réglé avec les deux sièges qui lui sont attribués au sein du gouvernement. Sur la question du soutien au président Andry Rajoelina lors de l'élection en 2023, le discours a légèrement évolué. Tablant sur la solidarité gouvernementale, Norbert Lala Ratsirahonana indique que les représentants de l'AVI au sein de l'Exécutif vont soutenir la candidature du chef de l'État pour un second mandat. Sauf modification, les lois électorales imposent la neutralité aux responsables étatiques, cependant.

Sur le plan personnel, Norbert Lala Ratsirahonana affirme que ce n'est pas des questions de sièges au gouvernement qui vont l'amener à briser une amitié de quinze ans avec le président Rajoelina. Il ajoute que le parti AVI est l'une des seules entités politiques qui a soutenu le chef de l'État depuis ses débuts en politique, lorsqu'il était candidat à la mairie d'Anta-nanarivo, jusqu'à aujourd' hui. À s'en tenir aux mots de son président national, cependant, sa position politique et celle de son parti ne seront pas forcément celles de tous les membres.

"Que ce soit clair, cependant, l'AVI n'est pas un parti qui va évincer des membres puisqu'ils ont choisi une autre option. Chacun est libre de ses choix. Nous verrons cela en 2023", indique Norbert Lala Ratsirahonana. Effectivement, des ténors du parti "Asa vita no ifampitsarana" (AVI), ont vraisemblablement déjà fait un choix, autre que le soutien à Andry Rajoelina, pour la prochaine présidentielle. Des choix pour d'autres candidats probables qu'ils affichent depuis quelques mois, tout en restant au sein de la coalition présidentielle, à l'Assemblée na tionale, notamment.