Madagascar: Trésor public - Moderniser la gouvernance

La Direction Générale du Trésor Public, actuellement dirigée par Andry Nirina Rajaofetra, multiplie les formations dans le cadre de la modernisation de sa gouvernance et de sa méthode de travail.

"Afin de moderniser la gouvernance, les agents du Trésor Public doivent s'arrimer aux meilleurs standards de travail, dans le but de gagner en performance tout en garantissant le principe d'impartialité et de transparence, loin de toute forme de corruption ", soutient la Direction Générale du Trésor Public. Outre la performance et l'intégrité, la DGTP avance la nécessité de respecter les usagers, de leur porter assistance dans les diverses procédures tout en respectant les textes règlementaires en vigueur. Depuis le mois dernier, deux formations différentes au profit des agents du Trésor Public ont été organisées à cet effet.

La première formation a été dispensée au profit des dépositaires comptables. Chargés de tenir la comptabilité-matière, ces derniers assurent la traçabilité des fournitures et matériels acquis par l'Administration depuis leur acquisition jusqu'à leur condamnation. Le thème de la formation a été ainsi axé sur la comptabilité matière en mettant en évidence la condamnation. La Direction Générale du Trésor a fait appel à des formateurs de la Direction du Patrimoine de l'État pour renforcer la connaissance de ses dépositaires comptables. L'objectif étant " l'optimisation de la gestion des biens publics de tous ses départements, les dépositaires comptables exerçant dans les autres régions vont également bénéficier du même genre de renforcement de capacités ".

La deuxième formation a été destinée aux agents comptables des établissements publics nationaux. Elle revêt d'une importance capitale, a-t-on soutenu, dans la mesure où les agents comptables sont perçus comme étant les ambassadeurs du ministère de l'Economie et des Finances auprès de ces établissements publics. Ils ont, de ce fait, l'obligation de donner une bonne image de l'institution que ce soit en termes de compétence ou de comportement. Les formateurs ont été constitués par des experts exerçant déjà au sein du Trésor Public et qui ont les compétences et l'expérience requise pour transmettre leur savoir.

Plusieurs thèmes abordés

Selon toujours les informations fournies, la formation des agents comptables a concerné la " Confection des Comptes de Gestion et états Financiers des Etablissements Publics Nationaux". Plusieurs thèmes ont été abordés notamment les modalités de préparation des comptes de gestion (documents généraux et pièces justificatives), le montage des états financiers (balance définitive, compte de résultat... ), et le logiciel à l'usage des Etablis-sements Nationaux. Les participants se sont dit satisfaits même si la durée de la formation n'était pas suffisante pour traiter tous les points qu'ils auraient voulu approfondir.

Le Directeur de la Comptabilité Publique, Rado Haja Raharijaona-Ndria-narilala, a ainsi assuré que leur demande sera étudiée. Il a également évoqué le projet du Trésor Public de mettre en place une centre de formation afin d'optimiser les ressources humaines pour une meilleure efficacité et efficience. L'objectif est de développer la motivation, l'efficacité et le professionnalisme des agents du Trésor Public à travers une formation continue.

Pour la Direction Géné-rale du Trésor, il est primordial d'apprendre et de mettre à jour continuellement le savoir des agents. Cela contribue non seulement au développement personnel des bénéficiaires et à l'amélioration de la qualité du travail mais favorise aussi les usagers. Les collaborateurs ont d'ailleurs été encouragés à ne pas se contenter de leur savoir mais de continuer d'apprendre peu importe leur âge et le poste qu'ils occupent.

Enfin, rappel a été fait sur les efforts consentis pour digitaliser la gouvernance du Trésor Public. Ainsi, le projet portant sur la digitalisation des moyens de paiement des opérations publiques se poursuit et de nouveaux outils devront être intégrés dans l'Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l'Etat (AUGURE). Sans oublier le lancement du Procurement Review System (PRS) qui sera désormais l'outil de travail de la Commission Nationale des Marchés (CNM). Ce dernier permettra aux différents organes en charge des finances publiques, dont le Trésor, de traiter des données fiables et sécurisées en amont.