Madagascar: Biodiversité - Bientôt un plan d'aménagement des pêcheurs

Le projet Biodev, porté par WWF et soutenu par Biotope Madagasikara voit son programme en progression. C'est ce qui ressort des consultations nationales et des ateliers de travail qui ont été effectués en vue d'accompagner les parties prenantes dans la conception et la formulation des engagements sectoriels.

Au programme : Réflexion aux pressions et impacts ainsi qu'aux réponses afférentes et proposition d'actions concrètes, compte tenu des analyses approfondies des trois Filières prioritaires, impactant le plus sur la biodiversité, dont le maïs, l'or et la crevette.

La dernière réunion technique de travail s'est tenue à Mahajanga, la semaine passée. Une réunion des professionnels de la filière " pêche crevettière " et des directions ministérielles concernées, à l'issue de laquelle, une vision commune a fait émerger les engagements formulés tels que la nécessité de renforcer entre autres, l'application du cadre légal sur la gestion de la pêche notamment pour les informels, de mettre en place un Plan d'Aménagement des Pêcheurs et de consolider l'application des dispositions légales sur la restauration de mangrove. Le travail prend effet après validation de ces derniers. Mais comme les réunions se rapportant à chaque filière se déroulent séparément, les filières Or et Maïs verront la réalisation et la validation des engagements y afférents prochainement.

Biodev propose une démarche innovante d'intégration de la biodiversité dans les secteurs économiques. Une intégration qui se traduit par la prise en compte pleine et adéquate de la biodiversité dans les décisions politiques et pratiques, publiques ou privées. Elle consiste également à prendre en compte l'ensemble des incidences sur la biodiversité et des dépendances à son égard.