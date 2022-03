Algérie: Des opérations de reboisement pour célébrer la journée des forêts à l'Ouest du pays

Oran — Plusieurs opérations de reboisement et des expositions sur les ressources forestières, ont été organisées dans les wilayas de l'ouest pour célébrer la journée internationale des forêts.

Dans la wilaya de Tlemcen, une opération de reboisement a été organisée au niveau de la forêt de Zerdeb, à Ouled Mimoune. Plus de 2.000 arbustes de différentes espèces forestières ont été plantés avec la participation des éléments de l'ANP, de la protection civile ainsi que par des membres de la société civile.

Cette occasion a également donné lieu à diverses expositions à travers lesquelles, tous les intervenants activant dans la protection et le développement de ces zones boisées, ont expliqué leurs missions et leurs projets, ainsi que des expositions, mettant en exergue la multitude des petites entreprises créées par des jeunes universitaires dans le domaine de l'apiculture, les plantes médicinales et les huiles essentielles.

A Sidi Bel-Abbès, une journée de sensibilisation et de volontariat a été organisée pour souligner le rôle des forêts dans l'équilibre écologique et la patrimoine naturel de la région, travers des opérations de reboisement ainsi qu'une exposition consacrée aux produits forestiers.

Plusieurs opérations de reboisement ont été organisées dans le cadre du renouvellement de la couverture forestière de la wilaya et la reconstitution des espaces ravagés par les incendies. La conservation des forêts a établi un programme pour le reboisement de 100 hectares dans la partie sud de Radjm Demmouche et de 250 autres dans le cadre d'une opération de reboisement dans le sud de la wilaya, en plus de la plantation de 800 hectares au niveau de la région de Sfisef.

A Aïn Temouchent, la célébration de cette journée internationale a eu lieu au niveau de la forêt de Rechegoun, dans la commune de Beni-Saf. Quelque 71 780 arbustes ont été plantés au niveau de la wilaya depuis le début de la campagne de reboisement cours 2021-2022, dont 10 000 arbustes répartis sur 11 sites forestiers. Cette campagne a également ciblé 76 sites d'espaces verts au niveau de 22 communes qui ont bénéficié de 1.500 plants, en plus de 1.700 autres arbustes au niveau de 17 établissements scolaires et 43 institutions publiques.

Dans la wilaya de Nâama, quelque 500 arbustes ont été plantés au niveau de la forêt récréative dans la zone de Kediyat T'wadjer (20 km au nord du chef lieu de la wilaya).

Le wali de Naama, Deradji Bouziane, a affirmé en cette occasion qu'un plan d'action pour la relance du Barrage Vert est prévu sur une superficie totale de 173.522 hectares, représentant 6% de la superficie totale de la wilaya.

La célébration de la journée des forêts a été, par ailleurs, marquée par le lancement d'une campagne de reboisement de plus de 2.000 arbustes résistant à la sécheresse avec la participation des agents de la conservation des forêts, de la police, de la protection civile, des douanes et des membres d'associations.

Dans la wilaya de Tissemsilt, 700 arbustes de pin d'Alep ont été plantés au niveau de Parc national de Theniat El Had. Des expositions dédiées au secteur forestier, au parc naturel d'El Meddad et de produits forestiers ont été mises sur pied.

A Mostaganem, la conservation locale des forêts a mis en place une pépinière pour produire de l'arganier et le caroubier. Cette pépinière, réalisée avec le concours du parc zoologique et de loisirs "Mostaland", est dédié à la production d'arbustes à graines pour approvisionner les différentes pépinières du secteur forestier et aux recherches scientifiques et des études de terrain sur l'arganier et le caroubier. Quelque 70 arganiers et 100 caroubiers ont été plantés dans cette pépinière dans le cadre de cette journée internationale.

A Saïda, la conservation locale des forêts a initié une opération de plantation d'un d'arbres de diverses essences comme le pin d'Alep, le caroubier, le chêne vert et le pistachier dans la zone de Sidi Marzouk au niveau de la forêt de Tavernet, dans la commune de Ouled Khaled. Cette opération a vu la participation d'agents forestiers, de la protection civile, des éléments de l'ANP, de la police, d'associations environnementales, la fédération locale des chasseurs.