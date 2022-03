Algérie: Oran - Récital poétique en mémoire au poète défunt Mohammed Lakhdar Essaihi

Oran — Un récital poétique dédié au défunt poète Mohamed Lakhdar Essaïhi a été organisé, lundi soir, à Oran, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poésie coïncidant avec le 21 mars de chaque année.

Cette soirée littéraire intervient suite au choix du défunt poète algérien par l'Organisation arabe de l'éducation et culture et les sciences (ALESCO) parmi les deux artistes célébrés en cette Journée mondiale arabe, a rappelé le chef du service des activités culturelles de la Direction de la Culture et des Arts de la wilaya d'Oran.

A cette occasion, le poète Belhadji Laid a présenté la vie, le parcours et les œuvres de ce poète (1918-2005), qui a pris part à de nombreux festivals à l'intérieur de l'Algérie et à l'étranger.

Des poètes d'Oran, Mascara, Relizane, Mostaganem et Sidi Bel-Abbès se sont relayés devant l'assistance pour déclamer des poèmes traitant de plusieurs thématiques dont la fête de la Victoire (19 mars 1962) et la beauté des sites de la ville d'Oran.

Cette soirée a été organisée par la Direction de la Culture et des Arts, en collaboration avec la Maison de la culture "Zeddour brahim Belkacem", l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) et les associations "Athar El Abirine" et "Ouahy El Mouthakafine".