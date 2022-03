Maroc: Le message de Sanchez à Sa Majesté le Roi place l'Espagne dans une position pro-marocaine (journaliste libanais)

Beyrouth — Le message adressé par le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a placé l'Espagne dans une position pro-marocaine, a indiqué lundi le journaliste libanais Ali Hamadeh.

Dans un article publié par le journal "Annahar" sous le titre "L'Espagne choisit le Maroc", M. Hamadeh écrit que le message de Sanchez à Sa Majesté le Roi "ouvre une nouvelle phase entre les deux pays voisins, d'autant plus qu'il exprime la transition de l'Espagne, pour la première fois depuis le début du conflit, d'une position de neutralité à celle de soutien à la position marocaine qui considère le Sahara comme faisant partie intégrante du territoire national", une vérité consacrée depuis 1975 par l'organisation de la glorieuse Marche Verte par feu Sa Majesté le Roi Hassan II.

"Il est vrai que la crise a été alimentée par les positions de l'Algérie qui a porté la bannière du "Front Polisario" et armé l'organisation militaire pour mener des opérations militaires contre le Maroc au Sahara. C'est aussi vrai que les positions des pays européens, qui comptaient sur l'ambiguïté et l'oscillation entre les parties, ont entrainé un prolongement de la crise qui n'était pas censée se poursuivre à ce jour, d'autant plus que, dans son essence, elle n'était que reflet de la détérioration des relations entre le Maroc et l'Algérie", a-t-il soutenu.

Le journaliste libanais a relevé qu'en d'autres termes, la "crise du Sahara" constituait une autre facette d'une contestation algérienne des droits historiques du Maroc sur le Sahara marocain, en usant d'un jeu géopolitique dans lequel le "Front Polisario" crée, développé et armé par l'Algérie dans les zones frontalières près de Tindouf, a été utilisé des décennies durant afin de mener une guerre d'usure incessante contre le Maroc.

Notant que les relations entre le Maroc et l'Algérie auraient pu être un modèle en Afrique du Nord, voire dans toute l'Afrique, le journaliste libanais s'est demandé si le niveau de détérioration des relations entre les deux pays était plus compliqué que la situation qui prévalait entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, les deux grands voisins européens ayant su transcender l'héritage des deux guerres mondiales pour devenir des alliés qui représentent le cœur de l'Europe moderne.

M. Hamadeh a de même signalé que le message du Premier ministre espagnol "revêt une grande importance. En effet, certains observateurs le considèrent comme un message historique en raison de l'importance de la position de l'Espagne concernant la question du Sahara marocain, ce pays européen étant l'ancienne puissance coloniale qui reconnaît aujourd'hui, après des décennies d'ambiguïté, que le Sahara est marocain.

Et d'ajouter que la nouvelle position de l'Espagne conforte ainsi l'Initiative marocaine d'autonomie au Sahara, lancée en 2007, et encourage une solution qui consacre la marocanité du Sahara, comme "elle est très influente dans la position européenne en général, car elle est exprimé par l'ancienne puissance.

L'auteur de l'article a, dans ce contexte, fait observer que l'Espagne partage avec le Maroc de nombreux dossiers stratégiques, tels que les relations économiques, en tant que premier partenaire commercial du Royaume, ainsi que le dossier de l'immigration clandestine en provenance d'Afrique subsaharienne, à travers la Méditerranée et l'océan Atlantique.

Il a estimé ainsi que les relations entre les deux pays devraient connaitre une amélioration significative, "dans une conjoncture internationale des plus difficiles, marquée par le conflit en Ukraine et ses répercussions qui s'imposent aux agendas du monde entier, compte tenu des risques géopolitiques et économiques majeurs qu'il pose.

M. Hamadeh a conclu que "l'Espagne a décidé de rétablir les relations avec son voisin le plus proche. Il semble que la position algérienne condamnant le message et les positions qu'il contenait ne peut rien changer, même en termes d"équation liée aux approvisionnements en gaz naturel de l'Espagne".