Madagascar: Assassinat de Danil Radjan - Lionel Lelièvre et ses coaccusés acquittés

Lionel Lelièvre, PDG de la société COPS et ses coaccusés de l'assassinat de Danil Radjan ont été acquittés au bénéfice du doute, hier, à Anosy. Un accrochage à main armée a été évité de justesse.

Assassinat de Danil Radjan. Les quatre accusés, dont le président directeur général de la société de gardiennage COPS, Lionel Lelièvre, ont été acquittés au bénéfice du doute au bout de cinq heures de procès, dans la salle 5 du Palais de Justice, à Anosy, hier.

L'ex-légionnaire français et ses proches collaborateurs dans sa société ont été déchargés de leurs chefs d'inculpation, association de malfaiteurs et assassinat.

Les débats auxquels ont participé le président des juges, les assesseurs, l'avocat général, les avocats des deux parties et les présumés coupables ont été rocambolesques. Tout comme le témoin, la famille plaignante était absente. Elle a été représentée par ses deux défenseurs.

Après lecture des dépositions par la greffière, le président a interrogé les accusés sur leur imputation au crime. Mais ils ont tous nié.

Les avocats de la partie civile ont interrompu et versé un document concernant une instruction en cours à Paris sur cette même affaire. " Où voulez-vous en venir avec cela ? ", leur demande le président. " C'est juste à titre d'information ", lui répondent-ils.

Le déluge de questions à Lionel Lelièvre, au responsable auto de la COPS, Mahe-fa Rakotonirina et aux responsables de personnel, le maître kickboxing Noelson Rakotonirina et Imboasalama Rakotondramanana a tourné autour de leurs aveux. Leurs cinq avocats assènent que c'était une des propos de reconnaissance extorquée. Ils étaient explicites et circonstanciés, d'après la partie adverse.

Les passes d'armes d'hier ont été plus détaillées que celles entendues lors de l'audience du 3 juin 2021 où tous les inculpés avaient déjà bénéficié d'un acquittement au bénéfice du doute. Les juges nouvellement composés ont alors tenté de découvrir le degré de leur impli-cation. De son côté, l'assistance a espéré voir de nouvelles preuves accablantes. C'est ce qu'on a d'ailleurs attendu de ce nouveau procès après cassation. Pourtant, cela n'a pas été le cas.

Les débats contradictoires n'ont pas suffi à identifier les vrais coupables qui ont tué le père de deux enfants, Danil Radjan, le 19 septembre 2020, sous un escalier de son appartement situé dans l'enceinte d'un centre commercial à Ivandry.

" Qui sont donc les tueurs de Danil Radjan ? Ce ne sont sûrement pas nos clients. On connaît très bien les affaires de trafic d'or, de kidnapping et d'autres impliquant les frères Radjan. Il s'agirait d'un règlement de compte entre mafieux ", martèle l'un des avocats de Lionel Lelièvre et consorts.

Comme au précédent procès, les juges ont visionné les séquences de l'arrestation dégradante et de la torture de Lionel Lelièvre et d'Imboasalama, proposées par Maître Fanomezantsoa Heriniaina, plaidant pour les accusés.

Aveux extorqués

Lors de leurs dernières interventions, les avocats de la partie civile ont demandé 200 millions d'ariary à titre des dommages et intérêts.

L'avocat général a recon-nu l'existence des violences policières pour arracher des aveux. " On entend cela très souvent. Par contre, les accusés en profitent également pour se disculper ", déclare-t-il.

Les défenses des accusés, pour leur part, ont réitéré l'innocence de leurs clients. Elles ont remis en question la fiabilité des données obtenues des réquisitions et géolocalisations des suspects.

Les présumés coupables ont chacun eu leur temps de parole. Le président et ses assesseurs se sont retirés avant de se prononcer. Outre l'acquittement de Lionel Lelièvre et ses collègues, la Cour s'est déclarée incompétente sur la requête des dommages et intérêts.

Tous les quatre se sont serrés dans les bras les uns les autres en apprenant le verdict. Leur bref soulagement a failli dégénérer lorsque des bras armés les attendaient à la porte de la salle d'audience. D'autres cagoulés se trouvaient en 4×4 à l'extérieur du Palais de la Justice. Ils sont des policiers de la brigade criminelle impliqués dans la torture de Lionel Lelièvre et ses collaborateurs. Ils sont venus l'arrêter de nouveau.

Les agents pénitentiaires chargés de l'escorte des accusés se sont dressés contre les policiers. Ceux-ci ont vociféré qu'ils auront Lionel Lelièvre et ses collègues, même avec des coups de feu. Étant prêts à en découdre, les geôliers ont armé leurs fusils en ramenant Lionel Lelièvre et les trois autres dans la salle.

Les policiers ont expliqué qu'Interpol et eux exécutent un mandat d'arrêt international de la Justice française contre Lionel Lelièvre. Ils ont montré aux avocats et juges ce mandat sur un papier plié. Ce qui est déjà non conforme. Ils sont ensuite repartis après de vives discussions.

Les gardes pénitentiaires ont fait monter les quatre individus à bord de leur véhicule pour les reconduire à la maison de force de Tsiafahy. " La procédure de la Justice malgache n'est toujours pas épuisée. Chacune des parties aura trois jours ou soixante-douze heures pour faire un pourvoi en cassation. S'il n'y en a aucun, les accusés seront immédiatement libérés ", confie une source judiciaire.

Une demande de cessation de l'interdiction de sortie du territoire à laquelle est soumise Lionel Lelièvre est en cours, établie par ses avocats. Cet ex-légionnaire est prêt et veut bien comparaître devant le tribunal français pour se justifier.

Selon l'accord de coopération judiciaire franco-malgache, l'autorité française devrait prendre en compte une décision rendue à Madagascar et vice-versa.