Madagascar: Banque SBM - Contribution au reverdissement national

La banque SBM en tant qu'entreprise malgache citoyenne a mené une campagne de reboisement, la semaine dernière dans la commune rurale de Mahabo à Mahitsy.

" Notre objectif consiste à contribuer au reverdissement national, une initiative du président de la République afin d'assurer le bien-être des générations futures ", a expliqué Herisoa Rajonhson, coordinatrice de vente et responsable du partenariat au sein de la banque. Ainsi, la grande famille de la SBM composée de près de 70 collaborateurs, a mis en terre 1 000 jeunes plants de variétés frênes et kayah dans la commune rurale de Mahabo à Mahitsy. " Cette collectivité territoriale décentralisée a mis à notre disposition une parcelle de terrain d'une superficie de 17 hectares, pour pouvoir réaliser notre projet de reboisement qui va durer sur le long terme ", a-t-elle poursuivi.

Étude pédologique. Et elle de préciser qu'il s'agit d'une première action directe de reboisement menée par la banque, si auparavant celle-ci contribuait toujours au financement de tel projet. Il est à noter que la SBM a engagé des experts environnementaux qui ont effectué une étude pédologique du terrain à exploiter afin d'identifier les espèces de plantes qui y sont adaptées. D'où le choix des espèces frênes et kayah. " La population locale a en même temps apprécié la plantation de ces jeunes plants. En outre, ces experts environnementaux vont travailler en étroite collaboration avec la banque en matière de suivi périodique, soit à raison de deux fois par an, ainsi que pour l'extension de notre projet de reboisement pour pouvoir couvrir toutes les parcelles de 17 hectares ", d'après toujours les explications de Herisoa Rajonhson.

Pérennisation du partenariat. Dans la même foulée, les communautés locales villageoises ont manifesté leur forte implication dans ce projet. " Ils ont d'ailleurs salué l'implantation de la banque SBM sur place en vue de contribuer à ce reverdissement national. Nous ne ménageons pas nos efforts pour assurer la pérennisation de notre partenariat avec ces communautés locales et la commune rurale de Mahabo ", a-t-elle enchaîné. D'aucuns reconnaissent l'importance de la plantation d'arbres pour le bien-être et la vie économique de la population, surtout en faisant face aux impacts non négligeables du changement climatique.