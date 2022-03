Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les lauréats de la 43e session du Cames réaffirment leur engagement à servir l'humanité

Dix professeurs titulaires, vingt-cinq maîtres de conférences, quarante-huit maîtres assistants et trois maîtres de conférences agrégés ont été congratulés, le 19 mars à Brazzaville, par l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), à l'issue de la 43e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) et des lauréats du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.

La cérémonie de port de toges et d'épitoges s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Elle a été l'occasion pour les lauréats d'engager leur responsabilité, sans faille, au service de l'humanité.

" Il vous appartiendra désormais de maintenir la flamme de chercheur au développement, de la recherche scientifique et du rayonnement au-delà des frontières ", a indiqué le Pr Gontran Ondzotto, président de l'Université Marien-Ngouabi (UNMG). Il s'est félicité, par ailleurs, du soutien et de l'apport à la mobilité des enseignants chercheurs par le gouvernement.

La réussite des candidats de l'UMNG aux programmes d'évaluation du Cames a été soumise à plusieurs épreuves liées aux travaux de recherche et à la covid-19.

Le Cames a pour mission d'harmoniser les politiques d'enseignement supérieur et joue le rôle de conseil aux États d'accompagner les ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation dans la promotion des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les enseignants-chercheurs et chercheurs, selon son référentiel.

" La présence du Premier ministre s'inscrit dans le cadre du programme d'actions du gouvernement axé sur douze piliers et exécuté pour la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026. Aux lauréats... , votre travail participe aux progrès de l'humanité ", a déclaré la ministre Emmanuel Delphine Adouki, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.