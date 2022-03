Congo-Brazzaville: Littérature - " Assis sur les genoux de ma mère " de Jean Pierre Makosso

Paru en décembre 2021 aux Editions l'Harmattan-Congo, l'ouvrage de 196 pages, " Assis sur les genoux de ma mère ", relate les contes et légendes de Yanga. Il est préfacé par Anatole Collinet Makosso, rendant un hommage à ma M'Kayi, une mère qui égayait, éduquait sa famille et les gens du village Yanga à travers ses contes.

Tout le monde était assis autour de ma M'Kayi pour écouter, sous un flamboyant, sa voix conteuse et si mélodieuse, infatigable même quand elle revenait chaque soir des champs sous la pluie.

Conter pour ma M'Kayi c'était comme allumer un feu, c'est-à-dire mettre du bois sec sur la peau séchée des noix de palme appelée " likanvu li chi nganchi ". Conter pour elle, c'était donner des oreilles à un ventre affamé. Cette femme à la peau noire d'ébène, grande et forte, douce et sensible était à la fois une école et une institutrice.

" Ma M'Kayi était et demeure la tradition où notre vie a commencé. Nous étions tous autour d'elle et devant elle, nous n'avions pas de télévision, elle était notre écran, notre journaliste et animatrice. Nous étions nés dans ses bras, nous avions appris le rythme par le battement de son cœur, nous avions appris à être attentifs en écoutant ses contes chaque nuit ", lit-on à la page 19.

Autant de leçons qu'enseigne ce condensé des contes de ma M'Kayi. " Assis sur les genoux de ma mère " est un moment de partage que le préfacier recommande à la jeunesse en quête de repères, une leçon qu'il conseille aux enseignants pour qu'ils enseignent à leurs élèves les valeurs morales, un programme aux inspecteurs pédagogiques pour qu'ils fassent découvrir la place du conte dans les écoles car, le conte est un outil qui permet de donner sens aux apprentissages, un outil qui permet aux élèves de se constituer une première culture littéraire ; un outil permettant de transmettre les valeurs morales.

Dans ce roman, on y trouve toute la magie des contes de l'enfance dans un style mêlé le talent du conteur à celui du révélateur de l'univers imaginaire africain.

Jean Pierre Makosso dit Makosso Muän ma M'Kayi, est originaire de Pointe-Noire (Congo Brazzaville) et vit en Colombie britannique, au Canada. Il est acteur de théâtre, metteur en scène, conteur, poète et romancier. Vice-président de l'Alliance francophone du Grand Vancouver et Fraser Valley, il est aussi fondateur et directeur de Makosso-Village, une compagnie culturelle basée en Colombie britannique et qui donne des spectacles et des ateliers de contes, de théâtre, d'écriture et de lecture scénique à travers tout le Canada.

Il est auteur de nombreuses publications, parmi lesquelles " Un voyage initiatique, Tome 1 : contes et légendes d'ici et d'ailleurs " ; " Rien " ; " Francophonîquement vôtre " ; " Le monde est un champ de proverbes : poèmes " ; " Oeuvres humaines " ; " La voix du conteur ".