Sénégal: Santé bucco-dentaire - l'usage du cure-dent apprécié diversement

L'Islam est pour l'hygiène bucco-dentaire. " En Islam, il est recommandé d'utiliser le "soccu". Il fait partie des Sunnah (Traditions du Prophète - PSL) de la religion que tous musulmans doit essayer d'adopter. Tous les savants sont unanimes là-dessus. En effet, il est rapporté, dans Sounnan An Nissa'i, dans un Hadith, que le Prophète (Aleyhi Sallatou Wa Sallam) a dit au sujet du "siwak": " Le siwak nettoie la bouche et assure la satisfaction du Seigneur ", relève Oustaz Moustapha Sylla.

Selon lui, le Prophète Mohamed (PSL) a toujours recommandé son usage, en ces termes : " Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné le "siwak" après chaque ablution et avant chaque prière ".

Oustaz Moustapha Sylla de rajouter : " le cure-dent traditionnel occupe une place importante en Islam. Selon Aïcha (RTA), la première chose que le Prophète (PSL) faisait, de retour de chez lui, était de se rincer la bouche avec le " soccu ". Il y a 10 recommandations importantes qu'il donnait, parmi lesquelles le nettoyage de la bouche avec le cure-dent. La brosse à dent est certes efficace, mais le bois est meilleur. En période de Ramadan, il est très conseillé ", conclut Oustaz Moustapha Sylla. " Se brosser les dents c'est bien, mais bien le faire c'est plus important "

" Comme la santé générale, la santé bucco-dentaire est importante. Parce que ce qui se passe dans la bouche peut aussi se refléter dans la santé générale. La plupart des personnes veulent se brosser les dents après les repas. Il y a un phénomène très fréquent, les produits qui sont fait soi-disant pour blanchir les dents et que l'on retrouve un peu partout sur le marché. Mieux vaut demander conseil à un dentiste car ces produits peuvent créer une sensibilité, ça peut également détruire l'émail de votre dent et d'autres conséquences peuvent s'en suivre. En résumé, il faut se brosser les dents le matin, après le petit déjeuner, et le soir, après le dîner et toujours consulter un dentiste.

TECHNIQUES DE BROSSAGE:

Se brosser les dents c'est bien, mais bien le faire c'est plus important. Il faut toujours partir du haut vers le bas. Si vous devez brosser les dents du haut, vous faites le mouvement de haut en bas, de la partie rose vers la partie blanche et vice versa. Il y a une autre technique qui consiste à faire un geste circulaire ; elle permet aux filets de la brosse d'entrer au niveau des espaces inter-dentaires et d'éliminer le maximum de débris alimentaires au niveau des dents.

Après le brossage, il est conseillé d'utiliser les adjuvants inter-dentaires comme les brossettes qui permettent de nettoyer au maximum. Il en est de même pour le fil dentaire car il permet d'atteindre des zones où la brosse à dent ne peut accéder. "