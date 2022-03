Sénégal/Egypte: " Un match nul ou une victoire seront les meilleurs résultats pour le Sénégal ", Dr Mohamed Ghandour, sur le barrage aller Égypte Sénégal

Le compte à rebours a démarré pour la double confrontation entre le Sénégal et l'Egypte en vue de la qualification à la Coupe du monde "Qatar" 2022. Plus d'un mois après le sacre devant les Pharaons à la finale de la CAN au Cameroun, ces retrouvailles seront tout aussi cruciales pour l'équipe du Sénégal qui ira défier, ce vendredi 25 mars, la formation égyptienne au Caire. Pour Mohamad Ghandour, les Lions auront bien les armes pour remporter ce duel.

Selon le consultant football à la RTS, il faudra oublier qu'on a été champion d'Afrique et l'euphorie. Et mettre en place une stratégie pour pouvoir les contenir et marquer un but. Selon lui, un match nul ou une victoire seront les meilleurs résultats pour le Sénégal en perspective du match retour à domicile.

Le Sénégal ira ce vendredi 25 mars à l'assaut de l'Egypte pour la manche aller des barrages de la Coupe du monde " Qatar " 2022. Pour ces retrouvailles avec son adversaire de la finale de la dernière CAN au Cameroun, les Lions ont l'effectif et les armes pour passer encore le cap égyptien au bout des deux matchs. C'est la conviction du docteur Mohamed Ghandour à quelques jours du déplacement au Caire. Selon le consultant football de la RTS, les Lions doivent aborder le duel Sénégal-Egypte comme un match beaucoup plus important que celui de la Coupe d'Afrique.

" C'est un adversaire que l'on a rencontré et que l'on a empêché de décrocher un 8e titre. On l'a dominé dans un domaine où il excelle, notamment les tirs aux buts. C'est un adversaire qui a, en tête de liste, le concurrent de Sadio Mané pour le titre de meilleur joueur africain, Mohamed Salah. Il faudra l'aborder plus concentré que celui de la finale de Coupe d'Afrique. Il faut se dire qu'il faudra marquer un but de plus que l'adversaire. L'équation de tout le match se trouve là. C'est la seule façon d'être devant l'adversaire. Il n'y aura, à partir là, plus de calcul. Il faut gagner ce match ", a-t-il souligné.

" Pour le match retour, tout dépendra du résultat. Les Egyptiens vont nous attaquer. Ils savent que tactiquement, ils sont bien au point sur le plan défensif. Ils vont essayer de marquer un but et de pourrir le match comme ils savent bien le faire. Comme ils l'ont fait pendant la CAN. D'abord contre le Cameroun, avec le Maroc, ils ont été beaucoup plus intelligents et sont arrivés à revenir dans le jeu et égaliser. On connaît Salah et il besoin d'une demi-occasion ", ajoute-t-il: " Ce qu'il faut éviter, c'est l'euphorie "

Poursuivant son analyse, le Docteur Ghandour pense qu'il faudra éviter de tomber dans le piège de l'euphorie et mettre au point une stratégie consistant à contenir les Pharaons sur leur pelouse.

" Il faut enlever l'aspect émotif et oublier que l'on a été champion d'Afrique, il y a un peu plus d'un mois. Il faut se dire que l'on est devant une équipe égyptienne revancharde. Il faut une stratégie en place pour pouvoir les contenir et leur marquer un but. Ce que l'on n'a pas pu faire en 120 minutes.

Ce qu'il faut éviter, c'est l'euphorie. C'est à dire en disant que l'on est meilleur qu'eux. Il fait se dire que c'est un nouveau match en faisant fi du passé. Il faut éviter de se lancer dans l'abordage et penser régler le match rapidement. Je les attendrais. Il faudra les laisser le jeu et jouer en contre. Profiter de l'envie des Egyptiens de marquer et jouer en contre. Pourquoi parce que les Egyptiens sont obligés de gagner le match aller. Ils sont dans l'obligation. Ils ne peuvent pas jouer le match qu'ils ont joué en finale de la CAN. Ce, en étant attentistes, défensifs et jouer plus sur le contre.

Ils vont aller chercher la victoire et chercher un but. C'est là où l'équipe du Sénégal va intervenir. On peut être très fort avec Ismaïla Sarr sur les côtés, avec Saliou Ciss et Bouna Sarr. Sur ce match-là, je préfère Bouna Sarr à Sabaly Offensivement, il peut apporter plus sur le plan offensif. Il y a également cette confiance qui est là. Il y a Ismaila Sarr qui revient de blessure qui fait beaucoup de bien dans la deuxième moitié de la CAN. Donc, c'est à nous de jouer sur nos contres, sur notre vitesse pour aller percuter la défense. Il faut profiter du jeu axial de notre numéro 9 qui est plutôt un pivot qui va bloquer la défense adverse et permettre à nos latéraux et milieux excentrés de venir profiter des deuxièmes ballons. C'est comme cela que l'on doit jouer. Il faut leur laisser le jeu et jouer en contre avec la pointe de vitesse des joueurs que l'on a sur les côtés", confie-t-il: " Avec une défaite au Caire, ce sera plus difficile ":

Le consultant estime que le Sénégal aura en face un adversaire très fort tactiquement. " C'est une Egypte très forte tactiquement. C'est une équipe dont l'entraîneur Queiroz a compris que sa force n'était pas du côté offensif mais défensif. Il fait beaucoup travailler cet aspect tactique pour pouvoir contenir ses adversaires et aller le plus loin possible dans la compétition.

Mais cela, on le met en place en match coupe. En matchs aller et retour, on ne peut mettre cette stratégie en place. Il faut l'aborder comme si le Sénégal allait gagner là-bas. Avec une défaite au Caire, ce sera plus difficile de marquer un but à cette équipe égyptienne. Un match nul ou une victoire seront les meilleurs résultats pour le Sénégal. Cette équipe égyptienne a fait une coupe d'Afrique, avec pleine de roublardise pour arriver en finale. Nous, on est monté en puissance", indique-t-il.

Il relève que la force de l'équipe égyptienne réside dans sa défense regroupée autour des joueurs qui ont l'avantage d'évoluer tous dans le même club de Zamalek. " A part Mohamed Salah, c'est une équipe égyptienne qui va être favorisée par le fait de jouer ensemble. Si on regarde la défense, vous avez Fattouh, El Wensh, Ashour et Gabalski qui jouent au Zamalek. Donc, il y a des automatismes qui existent dans cette défense. On voit une défense très bien regroupée. Si vous voyez ensuite Mahmoud, Mohamed Salah, Elneny qui sont à Galatasaray, Arsenal et Liverpool et Trézeguet qui vient de temps en temps jouer, tu n'as pas beaucoup de joueurs qui jouent dans les tops championnats. Ce qui va me laisser dubitatif, c'est le gardien Gabaski qui a pris la mesure de nos attaquants. Il a réussi à contenir les attaquants sénégalais pendant 120 minutes. Il a un avantage psychologique sur eux pendant le match", note-t-il: " Le Sénégal a les armes pour gagner "

Mais avec l'effectif dont elle dispose, le spécialiste football considère que l'équipe du Sénégal dispose toutefois des armes pour gagner. "Quand on analyse les potentialités des deux équipes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'équipe égyptienne est meilleure que l'équipe sénégalaise. Quand on regarde notre affectif et tout ce que la presse internationale dit. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo font partie du top des joueurs africains pour ne pas dire des meilleurs du monde dans leurs postes respectifs.

Le Sénégal a les armes pour gagner contre les Pharaons. Il y aura aussi l'aspect psychologique. Le Sénégal n'avait pas l'habitude de gagner aux tirs aux buts et il a gagné. L'Egypte a perdu et il n'avait pas l'habitude de perdre. Le Sénégal a un point positif. Je relève que Abdou Diallo fait partie des joueurs les plus importants de l'équipe du Sénégal pendant cette finale en dehors d'Edouard Mendy qui nous sort le match incroyable et qui nous fait gagner aux penalties et cette balle de Mohamed Salah qu'il sort. Abdou Diallo a fait un travail de sape incroyable. Il a réussi à contrer, à bloquer et couper toutes les balles en profondeur de Salah. Il a gagné presque tous les duels. C'est très important dans ce match-là ", confie-t-il.