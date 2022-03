Ile Maurice: SIT Holdings - Sommé de quitter son poste pour une histoire d'oignons, le directeur prend racine

Le torchon brûle entre des délégués-actionnaires et le directeur des Sugar Investment Trust (SIT) Holdings, subsidiaire du SIT. Le directeur, Gansham Boodram, refuse de quitter son poste, même temporairement. Cela, malgré un avis juridique, émis en raison d'une enquête que l'Independent Commission against Corruption (ICAC) mène à son sujet.

Cela fait plusieurs mois, en fait, que l'ICAC a initié une enquête contre Gansham Boodram. Des actionnaires accusent ce dernier de maldonne, notamment par rapport à une affaire de culture d'oignons. Dès le démarrage de l'enquête, le ministère de l'Agro-industrie a demandé au board du SIT de collaborer pleinement avec la commission anti-corruption afin que toute la lumière soit faite sur ces allégations. Une demande qui a été faite par écrit.

L'enquête suit son cours et les directeurs, délégués et actionnaires, souhaitent que Gansham Boodram se retire jusqu'à la conclusion de celle-ci. Ils se sont ainsi tournés vers le Good Governance Committee pour chercher une opinion. Comité qui a alors demandé au directeur de SIT Holdings de "step down" le temps de l'enquête.

Or, le principal concerné prend racine. Devant ce refus, nombreux sont les délégués qui ont décidé d'organiser une manifestation devant le SIT prochainement. Ils souhaitent que l'ICAC aille plus vite avec cette enquête et demandent au Premier ministre de surveiller ce qui se passe au sein de cet organisme, qui regroupe quelque 55 000 membres.

Par ailleurs, l'on reproche également au board du SIT d'avoir nommé Gansham Boodram, de même que le chairman, qui sont des non-élus, soit des nominés politiques, ainsi que des délégués qui ne sont pas éligibles pour une représentation au sein des comités des subsidiaires. Ils touchent des allocations non négligeables pour cela. Les lanceurs d'alerte estiment que cette pratique est contraire à la Sugar Industry Efficiency Act et comptent avertir l'ICAC.

Gansham Boodram soutient, pour sa part, que jusqu'ici, il n'y a qu'une enquête de l'ICAC qui a démarré et qu'il n'est accusé de rien à ce stade. Il ajoute qu'il a été élu pour une période de trois ans à SIT Holdings et qu'à la fin de mars, cela fera trois ans qu'il occupe ce poste. Il compte alors se retirer, même s'il a le droit d'occuper le siège pendant encore un laps de temps. Au sujet des nominations au niveau des subsidiaires, il dira que cela a été toujours le cas et qu'au sein de certaines d'entre elles, des représentants ne touchent pas un sou.