Madagascar: TGV-ADN-Freedom-AVI - Un quartet au service de la coalition présidentielle

Norbert Ratsirahonana, Edgard Razafindravahy, Lalatiana Rakotondrazafy et Pierre Holder sont des figures politiques

Le départ du parti Malagasy Miara-Miainga a peu affecté la mouture de la coalition présidentielle qui garde en son sein l'essentiel de sa formation de départ.

Les nouveaux ministres sont sollicités pour produire des résultats sur le plan politique. Selon le président de la République, les ministres ne devraient pas se cantonner dans leur costume de technicien. Le front politique les attend en vue des préparatifs de la prochaine échéance présidentielle. Pour les partisans d'Andry Rajoelina, il est plus que jamais question de faire le remake de l'exploit de décembre 2018 aux côtés du parti TGV, toujours dans le besoin d'un soutien. Ce parti créé par Andry Rajoelina a toujours misé sur ses alliés pour occuper l'arène et gagner la bataille électorale. La formation de l'actuel gouvernement laisse transparaître cet objectif politique, dont les partis Antoka sy Dinan'ny Nosy (ADN), Asa Vita no Ifampitsarana (AVI) et Freedom, soutiens du parti TGV, s'octroient des postes. Holder Ramaholimasy, muté au département de l'Aménagement du territoire et du Service foncier, quant à lui, représente la plateforme IRD dans l'exécutif aux côtés des autres chefs de parti.

International Liberal. Le parti ADN d'Edgard Razafindravahy est à la manœuvre pour soutenir le régime. " Nous partageons la même vision avec le régime en place et le projet de société du parti présente des points communs avec le Velirano du président de la République ", a affirmé Jaona Ratefiarivony, membre de ce parti dirigé par l'actuel ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Et dans un contexte international marqué par la flambée des prix des matières premières, le projet de création d'un parc industriel, programme phare de ce ministère, en diapason avec les fondamentaux du parti Antoka sy Dinan'ny Nosy, sera mis en œuvre pour apporter des réponses au revers de la crise, a-t-on toujours indiqué. L'alliance TGV-ADN est alors une évidence, laisse-t-on entendre. D'ailleurs, son fondateur, Edgard Razafindravahy est un allié de la première heure de l'actuel président de la République. Et l'ADN, qui a fait son entrée dans le gouvernement il y a sept mois, compte aussi faire valoir son statut de membre de l'International Libéral au service de la coalition présidentielle.

Dossiers brûlants. Le parti Freedom, membre de la plateforme IRD, reste toujours représenté au sein du gouvernement par sa présidente nationale, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantogarivo. Elle fait figure d'une fervente partisane du président de la République. Gestion de la pandémie, inflation, scandales, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantogarivo est dans tous les dossiers brûlants pour essayer d'endiguer les vagues de polémiques. La présidente du Freedom est toujours sur la première ligne pour affronter ses adversaires politiques. Elle se trouve alors plus exposée aux critiques et attire la foudre des opposants, mais toujours en mode offensif depuis son entrée au gouvernement en 2019. Et elle reste indéboulonnable à son poste de ministre depuis 2019.

Rupture. Le parti Asa Vita no Ifampitsarana, dirigé par Norbert Lala Ratsirahonana, reste aussi dans la danse. La récente déclaration de son fondateur et la composition de l'actuel gouvernement ont faussé le pronostic de ceux qui croyaient à un divorce entre l'AVI et sa famille politique. L'ancien Chef d'Etat a confirmé, samedi dernier, son soutien à l'actuel président de la République même si certains supputaient du départ de ce parti dans la coalition présidentielle. Le refus de Hajo Andrianainarivelo, réputé comme un proche de Norbert Ratsirahonana, de faire partie du gouvernement a, au fait, alimenté les rumeurs sur une prétendue rupture entre le fondateur de l'AVI et celui du TGV. Mais Ratsirahonana est vite monté au créneau pour annoncer que " le parti AVI est toujours aux côtés du président de la République ", avec les deux nouveaux ministres, celui des Mines et des Ressources stratégiques et du Transport, qui ont fait leur entrée pour le compte de ce parti membre de la coalition présidentielle.