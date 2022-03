Madagascar: Université d'Antananarivo - Réussite de nombreux projets d'infrastructures

Inauguration du bâtiment ProciNut, par le président de l'Université d'Antananarivo, le Pr Mamy Raoul Ravelomanana.

Malgré les moyens limités, le processus de développement avance à grand pas au niveau de l'Université d'Antananarivo, si l'on se réfère aux projets d'infrastructures et à l'innovation. La semaine dernière, celle-ci a procédé à l'inauguration du Bâtiment ProciNut (Production & processing of edible insects for improved nutrition) ou Production et Transformation d'Insectes Comestibles pour une Meilleure Nutrition. Selon le président de l'Université d'Antananarivo, le Pr Mamy Raoul Ravelomanana, la mise en place de ce centre s'inscrit dans le cadre du projet ProciNut, au niveau duquel les chercheurs universitaires jouent un rôle important.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de ses projets d'infrastructures, l'Université a également procédé à la cérémonie de pose de la première pierre d'un bâtiment à étage qui comprendra des vestiaires, des salles de réunion et des bureaux. Dans la même foulée, le président de l'Université d'Antananarivo et son équipe ont lancé officiellement les travaux de réhabilitation des terrains de basket-ball et de volley-ball au sein du campus d'Ambohitsaina, en partenariat avec la Ligue du basket-ball d'Analamanga.