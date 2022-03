Madagascar: Mettre fin à une hécatombe

Les termes utilisés pour parler des accidents qui se produisent quotidiennement sur les routes malgaches sont entrés dans le langage commun, mais ils ne peuvent pas être banalisés car ils décrivent des drames qui surviennent sans coup férir. On ne peut se résigner devant le spectacle de ces dizaines voire ces centaines de morts que l'on devrait éviter et qui sont les résultats d'imprudence et de méconnaissance du code de la route.

Les réseaux sociaux se sont fait l'écho de ces collisions entre voitures et motos qui ont entraîné la mort des motards. Ce sont des accidents qui n'épargnent pas les conducteurs de deux roues car les chocs sont effroyables. Le rapport qui a été fait par les services de police souligne qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'une conduite irréfléchie des usagers de la route. Des familles ont vu leur fils ou leur fille qui les soutiennent mourir atrocement . Ces drames surviennent tous les jours et provoquent l'effroi dans les foyers.

Chacun peut penser que cela peut lui arriver. On se prend à espérer que les autorités vont mettre un terme à cette série d'accidents qui assombrit le quotidien des citoyens. Il est peut-être nécessaire que les autorités prennent leur responsabilité et sévissent contre les inconscients qui roulent à tombeaux ouverts.

Les automobilistes sont sur leurs gardes quand ils voient ces motards surgir sans crier gare à côté de leur véhicule. Il est plus qu'urgent d'appliquer la réglementation sur les voies et d'obliger tous les usagers de la route à faire preuve de vigilance et de prudence. Il y a de plus en plus de motos qui circulent sur les routes et les conducteurs sont de plus en plus jeunes. Il est temps de mettre un terme à cette hécatombe qui endeuille des familles qui ne s' y attendaient pas.