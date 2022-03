Madagascar: Ministère de la Jeunesse et des Sports - Tinoka Roberto place les Jeux des Iles à domicile comme priorité

La passation s'est passée dans la bonne humeur entre Hawel Mamod'Ali et Tinoka Roberto.

L'organisation des Jeux des Iles de l'Océan Indien à domicile en 2023 et l'accentuation des actions en faveur des jeunes seront les priorités du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un air de déjà vu. La passation d'hier a réuni les mêmes acteurs que celle de la passation au mois d'août 2021. Tinoka Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports a officiellement pris son poste, hier, à Ambohijatovo, dans son ancien-nouveau bureau. Il prône la continuité des actions effectuées par son prédécesseur, Hawel Mamod'Ali. " En sept mois, nous avons fait un plaidoyer pour que les Jeux des Iles reviennent à Madagascar selon le souhait du président de la République après le retrait des Maldives. J'espère que nous allons organiser avec brio ce grand évènement. Je suis confiant que ce ministère est entre de bonnes mains et je suis toujours là pour les conseils et soutiens en cas de besoin ", a souligné Hawel Mamod'Ali.

Mission. En étant ministre de la Jeunesse et des Sports pendant 2 ans et 7 mois, Tinoka Roberto n'est pas nouveau au sein du département. " La plus grande mission est d'organiser les Jeux des Iles en 2023. Le Comité International des Jeux (CIJ) nous a fait confiance surtout avec l'existence des infrastructures construites par l'Etat comme le Stade Barea à Mahamasina. Comme je l'ai déjà dit, c'est à travers le sport qu'on va renforcer la fierté nationale selon le Velirano 13.

Le Palais des Sports de Mahamasina et le gymnase d'Ankorondrano ne pourront pas accueillir toutes les compétitions des Jeux des Iles et nous allons construire un gymnase de 4000 places, une piscine olympique et un centre d'hébergement des athlètes à Antananarivo.

Les travaux démarreront d'ici peu et seront achevés d'ici le mois d'août 2023 ", a fait savoir le numéro un du sport malgache, dans sa prise de parole. Et dans le cadre de cette échéance régionale, une rencontre avec les fédérations sportives concernées est programmée cette semaine.

La construction des infrastructures dans toutes les régions de l'île entre autres les stades " Manara-penitra " et les gymnases couverts sera poursuivie. " Les résolutions du colloque du Sud à travers la construction de 8 stades seront effectives. Les travaux de construction des infrastructures déjà entamés seront accélérés pour respecter le dead-line ", a-t-il continué. Le volet jeunesse ne sera pas en reste au sein du département. " Les actions en faveur des jeunes seront renforcées trois fois plus qu'auparavant. Les jeunes ont besoin d'une prise en main et de soutien et d'assistance pour qu'ils réussissent mieux dans ceux qu'ils vont entreprendre ", a conclu, Tinoka Roberto.