Madagascar: LIivre - Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une Un livre qui ne nous laisse pas indemne

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une est un roman de Raphaëlle Giordano, publié en 2015. L'écrivaine est une psychologue et un coach en bien-être.

Synopsis

À priori, l'héroïne Camille - qui a 38 ans et quart - est une femme heureuse. Pourtant, sa vie ne lui convient pas. Alors, pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Camille ne veut que retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement.

Sa vie change lorsqu'elle rencontre Claude Dupontel, un homme qui se propose et qui s'impose en quelque sorte en tant que son coach personnel. Claude propose à Camille de redonner un sens à sa vie. La jeune femme accepte et vit des expériences hors du commun. Petit à petit, Camille réussit et retrouve le bonheur.

Avis

C'est un livre qui nous donne des conseils, des clés, et des exercices pour penser et repenser notre vie. C'est un livre qu'il faut absolument lire et relire tout en prenant des notes. Il contient de très nombreux conseils positifs et surtout des conseils pratiques issus, par exemple, de l'analyse transactionnelle fondée par Eric Berne. Un livre de développement personnel pourrait faire peur ou repousser certains lecteurs, cependant placé dans un contexte romanesque, qui traite des symptômes liés aux formes de " routinite aiguë ", le livre est relativement facile à lire et à comprendre. Il influe également sur la motivation. Le lecteur peut très bien se retrouver dans le livre et être agréablement surpris, voulant repartir sur de nouvelles bases dans sa vie, en refermant sa dernière page.