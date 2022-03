Madagascar: Livre jeunesse Une séance d'animation publique ce samedi

Une journée d'animation et de partage avec une auteure de livres pour enfants sera organisée à LaCity Ivandry, ce samedi 26 mars. Valisoa Ranaivoarilala Rakotolehibe, une mère de famille gestionnaire de compte de profession et auteure à ses heures perdues, y a été invitée pour présenter ses deux ouvrages.

Il s'agit de " Neny ô ! inona no dikan'ny "Tiako" Ianao ? " en version malgache et " Andao hianatra! / Allons à l'école! ", un livre jeunesse bilingue. D'après ses explications, ces ouvrages figurent parmi les premiers livres tout-carton made in Madagascar pour les tout-petits. La séance d'animation autour de ces deux livres sera ouverte aux enfants de 3 à 7 ans, la matinée, suivie de séances de partages et de rencontres. " C'est un moment privilégié pour rencontrer le public et répondre aux questions, parce que je pense que beaucoup veulent se lancer sans savoir comment ", nous confie-t-elle.

Ainsi, une session de questions/réponses pour faire connaître le monde du livre en général avec les Éditions Teny, et l'illustratrice Èf. clôturera la journée de partage, l'après-midi. Cette passionnée de livres et d'écriture a été projetée dans le monde du livre depuis son enfance mais elle déclare n'être " auteure " que depuis le mois de janvier, lorsque son premier livre a été officiellement édité et publié.

Sa grande motivation première est d'éduquer le cœur des enfants et de trouver des moyens simples et ludiques pour les aider à s'éveiller et aiguiser leur curiosité, pour qu'ils puissent continuellement s'émerveiller et questionner sur ce qu'ils voient, ce qu'ils goûtent ou entendent. Parmi ses projets en cours, le livre " Dada ô, tia ahy ve ianao " et les versions françaises et anglaises de son livre sur l'amour maternel.