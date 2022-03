Djibouti: Herimanana Razafimahefa - Rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Djibouti

En marge de la 13eme Conférence des présidents d'Assemblée et de Section de la région Afrique de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), le président du Sénat de Madagascar, SEM Herimanana Razafimahefa, a eu une rencontre avec SEM Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, aux côtés des présidents de l'Assemblée nationale de quelques pays africains francophones.

Le président Guelleh, tout en rappelant le manque de communication entre les pays africains, a encouragé la solidarité des parlementaires de l'Afrique francophone face aux défis divers tels que le dérèglement climatique qui nécessitent une prise de mesures communes.

Coopération. Le président Herimanana Razafimahefa a également rencontré le président de l'Assemblée nationale du Djibouti SEM Mohamed Ali Houmed durant une visite amicale et fraternelle à l'Assemblée nationale du Djibouti. Une occasion pour les deux chefs d'institution de s'accorder sur le renforcement des liens parlementaires entre Djibouti et Madagascar, à travers un Accord de coopération qui pourrait être mis en place entre les deux Parlements. Djibouti représente une forte potentialité d'échanges divers avec Madagascar dans un cadre de coopération Sud-Sud. Une opportunité à saisir d'autant plus qu'une communauté malgache est déjà présente dans le pays.

Échange fructueux. Le président du Sénat de Madagascar a aussi reçu en audience le ministre de la Santé de Djibouti, le Dr Ahmed Robleh Abdilleh, ainsi que l'Honorable Dilieta Mohammed Dilieta, ancien Premier ministre de la République de Djibouti et président en exercice de la section djiboutienne de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Les deux parties ont eu un échange fructueux sur la coopération entre Madagascar et Djibouti dans le domaine de la santé et dans d'autres sujets qui pourraient être d'intérêts communs pour les deux pays.