Madagascar: Rugby-Terres en Mêlées - Lancement du programme Alafia à Madagascar

Terres en Mêlées entre dans une nouvelle dimension avec le lancement du programme Alafia à Madagascar. 4000 enfants et adolescents bénéficieront de ce projet.

Transformer le rugby en un outil d'éducation pour la jeunesse, c'est l'objectif principal du projet Alafia. Terres en Mêlées a lancé officiellement ce projet dans la région Atsimo-Andrefana le 17 mars dernier. La cérémonie a été suivie d'un séminaire de formation des 40 éducateurs et enseignants issus de la province de Toliara pendant 3 jours. Le thème a été fixé sur l'utilisation de la pédagogie Terres en Mêlées afin de transformer le rugby en outil d'éducation pour l'atteinte des objectifs de développement durable, de la promotion de l'éducation physique de qualité et de l'égalité de genre. Ils étaient à l'écoute de Zakavoara Randriamananjara, formateur accrédité du Brevet d'aptitude à l'éducation au développement par le sport (BAEDS).

Pour les enfants et adolescents. Le projet Alafia vient juste de commencer pour Madagascar mais a déjà fait preuve de son impact social dans les autres pays. " Alafia qui signifie Paix dans plusieurs dialectes africains, est un programme qui vise à bâtir une société pacifique sur la base des valeurs du vivre ensemble et de l'acceptation de l'autre et des différences. Ce programme a été conçu et déjà déployé par Terres en Mêlées au Burkina Faso, au Maroc et au Togo et s'appuie sur des éducateurs conscients des enjeux liés à la problématique de la paix dans leur territoire.

C'est ce défi que nous comptons relever ici à Madagascar avec le soutien du Groupe Société Générale qui nous accompagne à transformer l'essai sur le continent africain ainsi que grâce au partenariat historique qui nous lie avec Malagasy Rugby et le comité de rugby de la Réunion ", note Pierre Gony, fondateur et directeur général de Terres en Mêlées. Dès sa première année de lancement, Alafia Maroc a ambitionné de réunir et éduquer 4000 enfants et adolescents, dont 50% filles, âgés entre 8 et 16 ans.

C'est d'ailleurs le même objectif à atteindre pour la Grande Ile, plus précisément dans le sud-ouest de Madagascar à travers ce programme à fort impact social. " Je suis une jeune joueuse passionnée de rugby, originaire de Tuléar. En quête de perfectionnement, j'ai eu à suivre depuis 2015, avec Terres en Mêlées, un programme axé sur le développement des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales. J'ai aussi participé en mars 2020 à la Tournée pour l'Égalité en France et plusieurs formations dispensées par Terres en Mêlées sur l'utilisation du rugby pour favoriser l'égalité des genres.

Mon ambition est de pouvoir, dans les prochaines années, déployer dans toute l'île avec les équipes éducatives Terres en Mêlées ce projet ", a enchaîné Mariana Mbaky, une nouvelle figure de l'entrepreneuriat social par le rugby non moins éducatrice et formatrice adjointe, au sein du projet Alafia Madagascar.