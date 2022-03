Madagascar: Accident de la circulation - Les motards, premières victimes de la route

Série noire pour les deux-roues ces dernières semaines. Selon les statistiques fournies par la police nationale, la plupart des victimes tuées lors des accidents de la route sont des conducteurs de deux roues.

Depuis le mois de décembre 2021 jusqu'au mois de mars de cette année, on compte 121 accidents mortels dans la capitale. 99 accidents ont fait des blessés graves et sur ces 22 accidents mortels, on recense 13 motards. Les facteurs provocants les accidents de la route sont multiples. Cependant, le non-respect du code de la route figure en première ligne.

"La plupart des usagers de la route dont des automobilistes, des motards et d'autres font semblant de respecter le code de la route en présence des forces de l'ordre, mais font ce qui leur convient dès que la police n'est plus là",, explique la police. "Cette irresponsabilité présente des risques majeurs sur la sécurité des usagers de la route et peut provoquer un accident", a-t-il ajouté. "Prévenir un accident de la route demande la conscience collective de tous les usagers de la route.

Les motards n'ont pas de carénage, c'est pour cela qu'en matière de sécurité routière, je ne peux qu'encourager les motards à s'équiper", déclare la police. En plus de la prévention, il en appelle à la vigilance de chacun, sur les routes. "Il y a de nombreuses lignes droites dans la capitale, j'en appelle au respect des vitesses pour tous : il ne faut pas que la griserie de la vitesse l'emporte sur tout", rappellent les forces de l'ordre.