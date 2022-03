Burkina Faso: Abdoulaye Mossé quitte le MPP

Abdoulaye Mossé vient de quitter le navire battant pavillon MPP, l'ex-parti au pouvoir. C'est l'information publiée depuis hier par l'intéressé sur sa page Facebook.

Chers amis du monde politique, camarades de lutte du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Burkinabè des villes et des campagnes, merci. C'est avec grande conviction que je me suis engagé aux côtés de Roch Marc Christian Kaboré, Salifou Diallo, Simon Compaoré et bien d'autres camarades pour lancer en janvier 2014 le MPP.

Je voudrais, en ces instants précis de notre longue chevauchée, leur rendre un vibrant hommage et saluer les excellents résultats engrangés ensemble. Je voudrais remercier très humblement les camarades de lutte avec qui j'ai partagé des moments inoubliables, des victoires et des déceptions, des joies et des peines.

Mais c'est aussi cela la vie. Je quitte aujourd'hui le MPP avec le sentiment d'une mission bien accomplie et je n'éprouve aucun regret d'avoir travaillé avec chacun de vous. La lutte se poursuivra dans d'autres cadres, avec la même détermination. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à servir là où il le faut.

Quitter le MPP ne signifie pas quitter Roch Marc Christian Kaboré. Je lui reste fidèle et loyal tout en espérant qu'il retrouve sa liberté dans les plus brefs délais. Paix et sécurité pour le Burkina Faso!

Que Dieu vous bénisse! Je vous remercie.