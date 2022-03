Tunisie: Le gouverneur de la Banque Centrale souligne l'importance de la digitalisation des paiements gouvernementaux pour l'inclusion financière.

M. Marouane EL ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a insisté le 18 mars 2022 sur l'importance de la digitalisation des paiements gouvernementaux pour la consécration de l'inclusion financière, du decashing et de la transparence des échanges.

Il présidait la cérémonie de clôture d'un Hackathon organisé par la Société Monétique Tunisie (SMT) avec l'assistance technique de la Société financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale.

Tenu pendant trois jours au " BCT-LAB ", nouvel espace dédié à l'innovation au sein de l'Institut d'émission tunisien, cet Hackathon auquel ont pris part huit Fintechs tunisiennes a été consacré à la sélection d'une plateforme mutualisée d'agrégation des paiements digitaux des grands facturiers publics tunisiens.

Le but de cet Hackathon est de sélectionner une plateforme permettant, d'une part, aux prestataires de service de paiement de pouvoir s'interfacer facilement via la SMT avec les grands facturiers et, d'autre part, aux utilisateurs de régler leurs factures à distance au moyen de l'ensemble des canaux de paiement digitaux.

Pour M. El Abassi, la BCT est déterminée, dans le cadre de sa stratégie des paiements digitaux, à mettre tous les prérequis nécessaires, règlementaires, institutionnels et opérationnels pour promouvoir l'accès et l'usage des services de paiements digitaux. L'objectif étant <<d'ancrer une logique de concertation et de synergie entre tous les acteurs de l'écosystème favorable à la promotion d'une interopérabilité intégrale.>>

Lors de son intervention, le Gouverneur EL ABASSI a aussi insisté sur l'importance d'associer les start-ups et les Fintechs tunisiennes dans les projets stratégiques de digitalisation des paiements afin de leur offrir l'opportunité de s'ériger en " nouveaux champions dans l'économie tunisienne ".