Sénégal: Formation et autonomie des femmes au Sénégal - La Fondation Orange et Sonatel offrent une 3ème Maison digitale à Ngaparou

La Fondation Orange, avec l'appui de la Fondation Sonatel, a offert au Sénégal la 3ième Maison digitale à Ngaparou, dans le département de Mbour (Région de Thiès).

Selon un communiqué de presse, elle a été inaugurée le vendredi 18 mars dernier en présence des autorités administratives et locales. Pour promouvoir la formation des femmes, la fondation Orange s'accompagnant de la Fondation Sonatel, a ouvert cette troisième maison Digitale du Sénégal au profit des femmes déscolarisées et défavorisées de cette zone de la petite cote, propice à l'économie solidaire.

Après Yeumbeul et les Parcelles Assainies dans la région de Dakar, les Fondations Sonatel et Orange en partenariat avec Women in Africa (Wia) offrent à la commune de Ngaparou une Maison digitale dont le montant subventionné est estimé à 24 millions FCfa (plus de 16 millions de FCfa en numéraire et le reste en nature représentant le coût du matériel offert). "Cet espace équipé en matériel numérique, sert à former et impliquer d'avantage les femmes en alphabétisation, aux bases de gestion commerciale et financière, aux outils numériques et bureautiques, au développement personnel, à l'entreprenariat et la gestion de projets , via le numérique pour une meilleure insertion socio-professionnelle ", explique-t-on.

Un pilote de 9 mois est prévu avec une phase de formation en management, outils bureautique, communication et marketing digital. A cela s'ajoutera, une phase de mentorat qui offrira à ces femmes un accompagnement concret dans l'accomplissement de leur projet professionnel. Les Fondations Orange et Sonatel entendent à travers ce concept, réduire le gap numérique qui frappe les femmes rurales ou péri-urbaines sénégalaises.