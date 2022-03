Sénégal: Sadio Mané, est-il le meilleur joueur africain du moment ?

Chaque année, la lutte pour la distinction du ballon d'or africain, tient en haleine tous les passionnés du ballon rond et pousse les joueurs de football à donner le meilleur d'eux-mêmes. Décerné au meilleur joueur africain, évoluant sur le continent, ainsi qu'à l'étranger, ce trophée distingue les performances en club, mais surtout en sélection. Vous pouvez parier sur tous les matchs des phases de qualification de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 : Choisissez un site de paris fiable et obtenez par la même occasion, un bonus de bienvenue.

Joueur des Reds de Liverpool depuis 2016, Sadio Mané est l'un des meilleurs attaquants africains, évoluant en Europe. Il a été plusieurs fois dans le classement du ballon d'or européen et est considéré comme, faisant partie des 5 meilleurs avants-centres au monde. Après avoir remporté la CAN 2022, avec le Sénégal, peut-il être considéré comme le meilleur joueur africain du moment ?

De sérieux prétendants au titre de meilleur joueur africain !

Cette année, plusieurs joueurs africains ont réussi à se démarquer dans leurs clubs respectifs et constituent de sérieux concurrents, pour Sadio Mané.

Mohamed Salah, le Pharaon !

Coéquipier du Sénégalais, du côté de Liverpool, Mohamed Salah est l'un des meilleurs attaquants au monde et le détenteur actuel du trophée de Ballon d'Or africain. Il est en tête du classement des buteurs en Premier League, avec 20 réalisations, devant son coéquipier en club Diogo Jota 13 buts et Cristiano Ronaldo 12 buts. Salah a actuellement deux souliers d'or remportés successivement en 2017 et 2018. Il a été décisif, pour les Égyptiens lors de la dernière CAN, depuis les phases de groupes jusqu'à leur défaite en finale, contre le Sénégal de Sadio Mané.

Riyad Mahrez, le Fennec !

Joueur emblématique de l'Algérie et des Sky blues de Manchester City, Riyad Mahrez est un des joueurs africains les plus en vue en Angleterre. Après avoir remporté le trophée de ballon d'or en 2016, il a eu beaucoup de difficultés à s'imposer sur la scène continentale, même si avec son club, il a remporté le championnat à plusieurs reprises. Vainqueur de la CAN 2021 et de la Coupe Arabe de la FIFA cette année, le Fennec est en parfaite position, pour remporter le trophée du Ballon d'Or africain, cette année.

Edouard Mendy, un sérieux concurrent !

Gardien de Chelsea et coéquipier de Sadio Mané en sélection, Edouard Mendy apparaît comme le concurrent le plus crédible, pour remporter le trophée de meilleur joueur africain. Il a remporté plusieurs trophées notables tels que la Ligue des champions, la CAN avec le Sénégal, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe. Il est l'un des meilleurs gardiens de but au monde et est arrivé deuxième au dernier classement de FIFA The Best.

Sadio Mané, un stratège !

En sa qualité d'attaquant et de meilleur joueur de la CAN 2022, Sadio Mané a un avantage considérable sur ses concurrents, pour le titre de meilleur joueur africain. Le capitaine des Lions de la Teranga a su être décisif dans les grandes rencontres, aussi bien en championnat qu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a permis à son pays, le Sénégal, d'inscrire son nom au palmarès des vainqueurs du célèbre trophée continental. Il est le digne successeur de Samuel Eto'o, Yaya Touré ou El Hadj Diouf, qui ont remporté au moins deux Ballons d'Or chacun.