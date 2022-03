Cameroun/Algérie: Les mauvaises nouvelles, s'enchainent pour le sélectionneur Rigobert Song

A quelques jours d'affronter l'Algérie, la sélection camerounaise est sujette à plusieurs incidents. D'abord les forfaits de deux joueurs majeurs et ensuite l'accident d'André Onana. Des événements, qui pourraient perturber la préparation de Rigobert Song.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le nouveau sélectionneur camerounais, Rigobert Song. Il devra se passer de deux piliers de son équipe, pour la double confrontation f,ace à l'Algérie. Il s'agit de Francis Ngamaleu et de Zambo Anguissa, tous deux blessés le week-end dernier en championnat. Et comme si cela ne suffisait pas, la voiture d'André Onana, a été percutée, par un véhicule, alors qu'il se rendait dans la Tanière à Douala. Le joueur s'en est sorti sain et sauf, mais devra subir des examens. Il faut noter que tous ces évènements surviennent, à quelques jours du match face à l'Algérie, comptant pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Et pour un match d'une telle importance, la concentration est importante. Les Camerounais, pourront compter sur l'ex Capitaine des Lions Indomptables, aujourd'hui sélectionneur, pour aider ses poulains à rester concentrés.

En tant que joueur, Rigobert Song était connu pour être un "never give up". Cette rage de vaincre, même, dans les moments difficiles, il la transmettra à son groupe, qui pourrait-on dire, vit quelques petits moments difficiles. Impossible n'est pas camerounais dit-on, et ces évènements pourraient davantage galvaniser les Lions Indomptables, pour la double confrontation contre l'Algérie, prévue pour les 25 et 29 mars 2022. Arnaud Djoum et Souaibou Marou, pour remplacer Ngamaleu et Anguissa, Onana presque certain de tenir sa place.

Souaibou Marou, milieu de terrain de Coton Sport de Garoua et Arnaud Djoum, pensionnaire de l'Appolon Limassol, en Chypre, ont été appelés pour pallier aux absences de Ngamaleu et Anguissa. A noter qu'Arnaud Djoum, fait son retour en sélection, depuis les éliminatoires de la CAN 2021, tandis que le joueur de Garoua, Souaibou Marou, goutera à sa première sélection.

Quant à André Onana, qui n'a subi aucun dommage corporel lors de son accident, il devra toutefois effectuer des examens. Et si par malheur, il venait à être inapte, Fabrice Ondoa pourrait aisément tenir le rôle de numéro un dans les buts camerounais.